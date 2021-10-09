Енисей - Ротор

|21 тур
|3 ноября, воскресенье
|15:00
|Ротор
|2:1
|Енисей
|3 тур
|20 июля, суббота
|11:00
|Енисей
|0:3
|Ротор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Торпедо М
|38
|20
|15
|3
|65:36
|+29
|75
|2.
|Факел
|38
|23
|5
|10
|60:33
|+27
|74
|3.
|Оренбург
|38
|23
|5
|10
|64:37
|+27
|74
|4.
|СКА-Хабаровск
|38
|19
|8
|11
|48:38
|+10
|65
|5.
|Енисей
|38
|19
|6
|13
|58:55
|+3
|63
|6.
|Алания
|38
|17
|9
|12
|75:53
|+22
|60
|7.
|Спартак-2
|38
|18
|4
|16
|48:55
|-7
|58
|8.
|Нефтехимик
|38
|17
|7
|14
|60:43
|+17
|58
|9.
|Акрон
|38
|16
|10
|12
|47:40
|+7
|58
|10.
|Балтика
|38
|14
|16
|8
|51:30
|+21
|58
|11.
|Краснодар-2
|38
|15
|8
|15
|45:45
|0
|53
|12.
|Кубань
|38
|13
|10
|15
|45:48
|-3
|49
|13.
|Велес
|38
|14
|6
|18
|45:48
|-3
|48
|14.
|Томь
|38
|13
|9
|16
|51:60
|-9
|48
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|38
|9
|14
|15
|35:47
|-12
|41
|16.
|Волгарь
|38
|10
|9
|19
|30:43
|-13
|39
|17.
|КАМАЗ
|38
|8
|13
|17
|29:45
|-16
|37
|18.
|Ротор
|38
|8
|12
|18
|37:53
|-16
|36
|19.
|Металлург Лп
|38
|9
|6
|23
|31:70
|-39
|33
|20.
|Текстильщик Ив
|38
|5
|8
|25
|31:76
|-45
|23