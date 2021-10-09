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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Ротор
Енисей - Ротор: обзор матча 09 октября 2021
Енисей
09.10.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
80'
Е. Иванов
5'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Ротор
Желтая карточка
А. Рукас
90'
+4
87'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
К. Муллин
ГОЛ! 1:1!
Е. Иванов
80'
Замена
Н. Марков
️️️️
Х. Феррейра
74'
73'
Желтая карточка
Р. Минаев
Желтая карточка
Т. Рукас
49'
43'
Желтая карточка
И. Мартынов
27'
Желтая карточка
А. Дудиев
Желтая карточка
О. Ланин
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Чуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Енисей
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Опарин
33
Масловский
6
Рукас
33
Феррейра
96
Рукас
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
10
Комков
9
Песиков
8
Канаплин
3-1-2-2-2
96
Обухов
8
Дудиев
3
Мартынов
14
Первушин
6
Макаров
7
Маляров
21
Махатадзе
8
Серченков
7
Чуканов
77
Минаев
9
Муллин
33
Феррейра
13
Марков
13
Марков
33
Феррейра
9
Муллин
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
9
Муллин
Остались в запасе
Енисей
Ротор
14
Сергей Чибисов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Енисей - Ротор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
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