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Торпедо - КАМАЗ

09.10.2021, Суббота, 17:00 мск Россия. ФНЛ, 16 тур Торпедо - КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 35 тур
24 октября, понедельник 19:00 Торпедо 2:0 КАМАЗ
Второй этап, 15 тур
14 июня, вторник 18:00 КАМАЗ 3:2 Торпедо
Россия. Первый дивизион 2008
36 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Торпедо 1:1 КАМАЗ
16 тур
7 июня, суббота 18:00 КАМАЗ 3:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 КАМАЗ 1:3 Торпедо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 КАМАЗ 2:1 Торпедо
16 тур
10 июля, среда 00:00 Торпедо 2:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 КАМАЗ 3:1 Торпедо
3 тур
15 апреля, суббота 00:00 Торпедо 2:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 КАМАЗ 1:1 Торпедо
2 тур
19 марта, суббота 00:00 Торпедо 3:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 КАМАЗ 4:1 Торпедо
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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