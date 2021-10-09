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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - КАМАЗ
Торпедо - КАМАЗ: обзор матча 09 октября 2021
Торпедо
09.10.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
66'
А. Померко
68'
Е. Тесленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - КАМАЗ
89'
Замена
А. Абазов
️️️️
С. Морозов
89'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
А. Гаглоев
88'
Замена
М. Казимир
️️️️
Р. Аюкин
Замена
В. Адаев
️️️️
М. Султонов
85'
81'
Вторая желтая
В. Свежов
80'
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Янушковский
79'
Желтая карточка
В. Свежов
Красная карточка
А. Калмыков
78'
Вторая желтая
И. Темников
73'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Енин
72'
69'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Бевеев
68'
ГОЛ! 1:1!
Е. Тесленко
ГОЛ! 1:0!
А. Померко
66'
63'
Желтая карточка
М. Бевеев
Желтая карточка
И. Темников
57'
Желтая карточка
А. Шумских
54'
48'
Желтая карточка
Р. Аюкин
Желтая карточка
И. Енин
35'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
28'
Желтая карточка
А. Померко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
8
Редван Османов
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
22
Кожемякин
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
90
Калмыков
3-2-4-1
1
Баклов
22
Бевеев
22
Хомуха
2
Тесленко
2
Морозов
95
Магомадов
11
Гаглоев
27
Калугин
6
Свежов
7
Аюкин
10
Янушковский
35
Енин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
35
Енин
28
Султонов
9
Адаев
9
Адаев
28
Султонов
2
Морозов
23
Абазов
23
Абазов
2
Морозов
11
Гаглоев
11
Игнатенко
11
Игнатенко
11
Гаглоев
7
Аюкин
74
Казимир
74
Казимир
7
Аюкин
22
Бевеев
11
Мусаев
11
Мусаев
22
Бевеев
10
Янушковский
8
Османов
8
Османов
10
Янушковский
Остались в запасе
Торпедо
КАМАЗ
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Торпедо - КАМАЗ
5
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
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