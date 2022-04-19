Игроки «Олимп-Долгопрудного» бойкотируют матч с «Факелом», если им не выплатят долги по зарплате (Сергей Ильев)

Игроки «Олимп-Долгопрудного» готовы бойкотировать матч 34-го тура ФНЛ с «Факелом», если им не выплатят задолженности по зарплате.

«Игроки готовы бойкотировать матч с «Факелом», если до него с ними не произведут расчеты [по зарплатам]. Эту информацию мне подтвердил один из футболистов.

Как уже сообщал, перед игрой позапрошлого тура с «Металлургом» команде отдали вторую часть зарплаты за январь и часть за февраль. Остальное обещали выплатить на следующей неделе, но все откладывается.

Главный тренер клуба Александр Точилин пытается разрулить ситуацию, однако игроки больше не верят обещаниям Туфана Садыгова (главный акционер клуба – прим. «Бомбардира»). Который тем более напрямую с ними не общается.

По премиям же задолженности еще с прошлого года. Бывшие футболисты команды, покинувшие ее зимой, подали на Палату по разрешениям споров», – написал Ильев в телеграме.