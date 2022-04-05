В клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» три месяца не платят зарплату («Матч ТВ»)

«Олимп-Долгопрудный» испытывает финансовые проблемы, в связи с чем накопилась серьезная задолженность.

С учетом марта в клубе три месяца не дают зарплату. За январь заплатили меньше 50% оклада, а долги по премиальным появились еще в прошлом году.