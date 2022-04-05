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    В клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» три месяца не платят зарплату («Матч ТВ»)

    «Олимп-Долгопрудный» испытывает финансовые проблемы, в связи с чем накопилась серьезная задолженность.

    С учетом марта в клубе три месяца не дают зарплату. За январь заплатили меньше 50% оклада, а долги по премиальным появились еще в прошлом году.

    • «Олимп-Долгопрудный» идет в зоне вылета ФНЛ.
    • Команда набрала 33 очка в 30 турах и занимает 17-е место.
    • Главный акционер клуба – бизнесмен Туфан Садыгов. Он также является инвестором «Химок».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2022 18:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Stavr007 5 апреля 2022, 22:12

      нужно немного потерпеть, ближе к лету будет рывок, все будет отлично!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 5 апреля 2022, 19:21

      Срочно их в РПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2022, 19:05

      первые ласточки

      0
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