В клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» три месяца не платят зарплату («Матч ТВ»)

нужно немного потерпеть, ближе к лету будет рывок, все будет отлично!)
«Олимп-Долгопрудный» испытывает финансовые проблемы, в связи с чем накопилась серьезная задолженность.
С учетом марта в клубе три месяца не дают зарплату. За январь заплатили меньше 50% оклада, а долги по премиальным появились еще в прошлом году.
- «Олимп-Долгопрудный» идет в зоне вылета ФНЛ.
- Команда набрала 33 очка в 30 турах и занимает 17-е место.
- Главный акционер клуба – бизнесмен Туфан Садыгов. Он также является инвестором «Химок».