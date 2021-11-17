Пилипчук: «Из «Химок» никто не обращался. Я ни с кем не разговаривал»

Блин, Пилипчук в Химки не идет, Кокорина продавать из Фиорентины не будут.
А вообще, хоть что-нибудь на Бомбардире будет, или одни опровержения ?
Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Роман Пилипчук опроверг информацию о назначении в «Химки».
«Со мной подпишут контракт? Это слухи. Я ни с кем не общался. Ко мне никто из «Химок» не обращался», – сказал Пилипчук.
- Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке».
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
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