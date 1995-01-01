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    В «Химках» подтвердили переход экс-игрока «Тамбова» Лоуренса

    Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков подтвердил информацию о подписании контракта с полузащитником «Олимп-Долгопрудного» Анваном Лоуренсом.

    «Да, всe верно, мы подписали с ним контракт на 2,5 года. Молодой, перспективный и хладнокровный парень», – сказал Терюшков.

    • Нигериец ранее выступал за «Тамбов».
    • В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость Лоуренса – 250 тысяч евро.

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    Экс-игрок «Тамбова» Лоуренс подписал контракт с «Химками» («Матч ТВ»)

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    Источник: Metaratings

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