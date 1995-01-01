В «Химках» подтвердили переход экс-игрока «Тамбова» Лоуренса

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков подтвердил информацию о подписании контракта с полузащитником «Олимп-Долгопрудного» Анваном Лоуренсом.
«Да, всe верно, мы подписали с ним контракт на 2,5 года. Молодой, перспективный и хладнокровный парень», – сказал Терюшков.
- Нигериец ранее выступал за «Тамбов».
- В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 23 матчах.
- Рыночная стоимость Лоуренса – 250 тысяч евро.
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