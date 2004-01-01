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    ФНЛ. «Ротор» уступил «Акрону», «Торпедо» обменялось двумя голами с «Факелом» и другие результаты

    «Торпедо» в десятом туре ФНЛ потеряло очки в матче с «Факелом», но сохранило лидерство. На два очка отстает «Оренбург», разгромивший КАМАЗ.

    «Кубань» Александра Точилина крупно уступила дома «Металлургу». Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Ротор» проиграл «Акрону».

    Россия. ФНЛ. 10-й тур

    Велес (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Юшин, 71; 0:2 – Москвичев, 77; 1:2 – Н. Тарасов, 87.

    Удаления: Абдуллахи, 34; Н. Тарасов, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

    Ротор (Волгоград) – Акрон (Тольятти) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Базелюк, 41; 0:2 – Марухин, 45+2; 1:2 – Кавтарадзе, 70.

    Текстильщик (Иваново) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гогричиани, 6; 2:0 – Стеклов, 25; 3:0 – Гогричиани, 39; 3:1 – Тарасенко, 82.

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Оренбург – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Прудников, 24; 0:2 – Корян, 25; 0:3 – Фамейе, 52; 0:4 – Корян, 76.

    Удаления: нет – Малых, 90+3 (вторая ж.к.).

    Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Максимов, 30; 0:2 – Акбашев, 36; 1:2 – Султонов, 71; 2:2 – Султонов, 87.

    Алания (Владикавказ) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Гиоргобиани, 11; 1:1 – Барков, 26; 2:1 – Машуков, 44; 3:1 – Эльдарушев, 84.

    Удаления: нет – Грачев, 59 (вторая ж.к.).

    Краснодар-2 (Краснодар) – Томь (Томск) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Манелов, 38; 1:1 – Кирсанов, 53; 2:1 – Литвинов, 90.

    Кубань (Краснодар) – Металлург (Липецк) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ахвледиани, 6; 0:2 – Арустамян, 31; 0:3 – Арустамян, 88.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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