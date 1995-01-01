ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Олимп-Долгопрудному» Пилипчука

У Пилипчука свой личный клуб появился? Новостники харе писать Долгопрудный Пилипчука, Фиорентина Кокорина, Аталанта Миранчука. Смешно читать такой бред!
«Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова проиграл в очередном туре ФНЛ. В соперниках был «Олимп-Долгопрудный», который тренирует бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук.
Спартаковцы идут в таблице на шестом месте. Подмосковный клуб занимает 12-ю строчку.
Россия. ФНЛ. 8-й тур
Спартак-2 (Москва) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Тарасенко, 20; 0:2 – Сафронов, 25.