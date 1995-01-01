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    ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Олимп-Долгопрудному» Пилипчука

    «Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова проиграл в очередном туре ФНЛ. В соперниках был «Олимп-Долгопрудный», который тренирует бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук.

    Спартаковцы идут в таблице на шестом месте. Подмосковный клуб занимает 12-ю строчку.

    Россия. ФНЛ. 8-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тарасенко, 20; 0:2 – Сафронов, 25.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11501

      Hektor 84 38 минут назад

      У Пилипчука свой личный клуб появился? Новостники харе писать Долгопрудный Пилипчука, Фиорентина Кокорина, Аталанта Миранчука. Смешно читать такой бред!

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