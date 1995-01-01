ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Олимп-Долгопрудному» Пилипчука

«Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова проиграл в очередном туре ФНЛ. В соперниках был «Олимп-Долгопрудный», который тренирует бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук.

Спартаковцы идут в таблице на шестом месте. Подмосковный клуб занимает 12-ю строчку.

Россия. ФНЛ. 8-й тур

Спартак-2 (Москва) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Тарасенко, 20; 0:2 – Сафронов, 25.

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