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    Пилипчук покинул пост тренера «Олимп-Долгопрудного»

    «Олимп-Долгопрудный» объявил об отставке Романа Пилипчука с поста главного тренера клуба.

    «Главный тренер команды Роман Пилипчук, Андрей Дмитриев (старший тренер), Иван Пилипчук (помощник тренера) и Андрей Кудымов (тренер вратарей) покинули нашу команду.

    Контракт со специалистами был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

    Мы благодарим специалистов за проделанную работу по ходу первой части сезона и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в сообщении клуба.

    • Пилипчук возглавлял команду с июля 2021 года.
    • «Олимп-Долгопрудный» занимает 15-е место в ФНЛ.
    • Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке».

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    Источник: сайт «Олимп-Долгопрудного»

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