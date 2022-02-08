Пилипчук покинул пост тренера «Олимп-Долгопрудного»

«Олимп-Долгопрудный» объявил об отставке Романа Пилипчука с поста главного тренера клуба.

«Главный тренер команды Роман Пилипчук, Андрей Дмитриев (старший тренер), Иван Пилипчук (помощник тренера) и Андрей Кудымов (тренер вратарей) покинули нашу команду.

Контракт со специалистами был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Мы благодарим специалистов за проделанную работу по ходу первой части сезона и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Пилипчук возглавлял команду с июля 2021 года.

«Олимп-Долгопрудный» занимает 15-е место в ФНЛ.

Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке».

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