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  • Дьяков: «Пилипчук и Глушаков сливали Карреру? Это бредни, все приумножается в тысячи раз»

Дьяков: «Пилипчук и Глушаков сливали Карреру? Это бредни, все приумножается в тысячи раз»

23 марта 2021, 20:26
5

Бывший капитан «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался на тему ухода Массимо Карреры из «Спартака» в октябре 2018 года.

— Веришь в то, что говорят, будто Пилипчук и Глушаков могли сливать Карреру?

— Не думаю. Мы и с Михалычем эту тему обсуждали. Это бредни тех, кто распускает околофутбольные слухи про слив и тому подобное. Сложилось как сложилось. Ну выиграли чемпионат впервые за долгое время, а потом...

Я много раз говорил, что «Спартак» в нашей стране — как «Ювентус» в Италии, самый любимый и самый ненавистный клуб страны. К «Спартаку» нет равнодушных, его либо любят, либо ненавидят.

Это касается и болельщиков, и футболистов других команд. Когда я играл за «Ростов», против «Спартака» всегда был другой настрой, нежели против какой-то другой команды.

Поэтому «Спартак» всегда обсуждаем, и мы видим и слышим: чуть какая-то передряга — все разносится и приумножается в тысячи раз. Про «Спартак» всегда будут говорить очень и очень много. Такая доля у клуба.

«Мутко против»: «Бунт Глушакова поддержали Пилипчук и Дворецкий. Они пытались настроить против Карреры других игроков «Спартака»

Доктор Лю: «Каррера хотел убрать Пилипчука еще зимой 2017 года. Он считал его конкурентом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Глушаков Денис Дьяков Виталий Пилипчук Роман Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Hektor 84
1616537945
Ваши бредни больше похожи на оправдания! Зачем снова подымать эту муть?
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moskowcity-petrv
1616539225
Это кружева агента гурцкая и его подружки,в итоге себе яму прорыли,в Турции аналогично всё вышло
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Play
1616557577
Ты то откуда, бл***, знаешь?
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zigbert
1616590309
Вот только Дьякову не хватало мусолить эту тему.
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Fancyfall
1617428819
журналистам больше нечего спрашивать?...
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