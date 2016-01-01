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    Дьяков: «Пилипчук и Глушаков сливали Карреру? Это бредни, все приумножается в тысячи раз»

    Бывший капитан «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался на тему ухода Массимо Карреры из «Спартака» в октябре 2018 года.

    — Веришь в то, что говорят, будто Пилипчук и Глушаков могли сливать Карреру?

    — Не думаю. Мы и с Михалычем эту тему обсуждали. Это бредни тех, кто распускает околофутбольные слухи про слив и тому подобное. Сложилось как сложилось. Ну выиграли чемпионат впервые за долгое время, а потом...

    Я много раз говорил, что «Спартак» в нашей стране — как «Ювентус» в Италии, самый любимый и самый ненавистный клуб страны. К «Спартаку» нет равнодушных, его либо любят, либо ненавидят.

    Это касается и болельщиков, и футболистов других команд. Когда я играл за «Ростов», против «Спартака» всегда был другой настрой, нежели против какой-то другой команды.

    Поэтому «Спартак» всегда обсуждаем, и мы видим и слышим: чуть какая-то передряга — все разносится и приумножается в тысячи раз. Про «Спартак» всегда будут говорить очень и очень много. Такая доля у клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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