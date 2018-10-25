«Мутко против»: «Бунт Глушакова поддержали Пилипчук и Дворецкий. Они пытались настроить против Карреры других игроков «Спартака»

Стали известны подробности конфликта между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

По информации телеграм-канала «Мутко против», взаимоотношения между футболистом и тренером испортились еще весной этого года.

«Все началось в апреле 2018 года: именно тогда Денис Глушаков начинает плотно сотрудничать с журналистом «Спорт Экспресса» Игорем Рабинером.

Рабинер – давний критик «Спартака», автор книги «Как убивали «Спартак», ну и вообще остро относится к положению дел в команде. Этот человек – идеальный кандидат в команду мечты Дениса Глушакова. Футболист, решив провернуть пару интриг, начинает использовать Рабинера в своих интересах.

В апреле 2018 года Рабинер пишет статью «Красно-белый разлом». В ней Рабинер яростно критикует Карреру и его методы, жалуется, что футболистов на тренировках излишне «нагружают штангой» – заставляют качать ноги на тренажерах. И вообще, в команде развал, а Каррера потерял управление. Только есть одна проблема – это оказалась не аналитика Рабинера, а слезы Дениса Глушакова, который слил «внутряк» команды журналисту. Если перечитаете статью, сразу заметите, как мило Рабинер выводит Дениса из-под удара.

Вскоре отношения между Каррерой и Глушаковым становятся совсем плохими и (это момент Х) в них появляются другие мужчины. Дениса начинают поддерживать ассисент Карреры Роман Пилипчук и переводчик Глеб Дворецкий. Мечта Пилипчука – стать главным тренером «Спартака», а Дворецкому снится пост пресс-аташе. Втроем с Денисом парни начинают копать против Карреры и, более, пытаться подбить других игроков на бунт.

Заговор Дениса Глушакова кончается печально: Массимо обо всем узнает, поднимает скандал; Глушакова отстраняют, Пилипчука увольняют, Дворецкого увольняют. Дениса тоже хотели выгнать, но у него долгосрочный контракт, это очень сложно и слишком дорого. Прощаться с ним не стали, но и на поле больше в сезоне не выпустили.

В новом сезоне были попытки наладить взаимоотношения, но, ни к чему хорошему это не привело», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В сентябре Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» якобы за лайки, которые они поставили под публикацией актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес специалиста. 22 октября руководство москвичей уволило итальянского тренера. Через день Глушаков и Ещенко вернулись в главную команду.

«Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России