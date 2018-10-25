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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Мутко против»: «Бунт Глушакова поддержали Пилипчук и Дворецкий. Они пытались настроить против Карреры других игроков «Спартака»

    Стали известны подробности конфликта между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», взаимоотношения между футболистом и тренером испортились еще весной этого года.

    «Все началось в апреле 2018 года: именно тогда Денис Глушаков начинает плотно сотрудничать с журналистом «Спорт Экспресса» Игорем Рабинером.

    Рабинер – давний критик «Спартака», автор книги «Как убивали «Спартак», ну и вообще остро относится к положению дел в команде. Этот человек – идеальный кандидат в команду мечты Дениса Глушакова. Футболист, решив провернуть пару интриг, начинает использовать Рабинера в своих интересах.

    В апреле 2018 года Рабинер пишет статью «Красно-белый разлом». В ней Рабинер яростно критикует Карреру и его методы, жалуется, что футболистов на тренировках излишне «нагружают штангой» – заставляют качать ноги на тренажерах. И вообще, в команде развал, а Каррера потерял управление. Только есть одна проблема – это оказалась не аналитика Рабинера, а слезы Дениса Глушакова, который слил «внутряк» команды журналисту. Если перечитаете статью, сразу заметите, как мило Рабинер выводит Дениса из-под удара.

    Вскоре отношения между Каррерой и Глушаковым становятся совсем плохими и (это момент Х) в них появляются другие мужчины. Дениса начинают поддерживать ассисент Карреры Роман Пилипчук и переводчик Глеб Дворецкий. Мечта Пилипчука – стать главным тренером «Спартака», а Дворецкому снится пост пресс-аташе. Втроем с Денисом парни начинают копать против Карреры и, более, пытаться подбить других игроков на бунт.

    Заговор Дениса Глушакова кончается печально: Массимо обо всем узнает, поднимает скандал; Глушакова отстраняют, Пилипчука увольняют, Дворецкого увольняют. Дениса тоже хотели выгнать, но у него долгосрочный контракт, это очень сложно и слишком дорого. Прощаться с ним не стали, но и на поле больше в сезоне не выпустили.

    В новом сезоне были попытки наладить взаимоотношения, но, ни к чему хорошему это не привело», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В сентябре Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» якобы за лайки, которые они поставили под публикацией актера Дмитрий Назарова с критикой в адрес специалиста. 22 октября руководство москвичей уволило итальянского тренера. Через день Глушаков и Ещенко вернулись в главную команду.

    «Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    25.10.2018 12:28
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 4 декабря 2018, 10:57

      Самое печальное, что нам ведь ещё предстоит "наслаждаться" продолжением. Плесень не была вытравлена да ещё и явно получила в лице тряпочного Кононова очень благоприятную для себя среду - плесень ох как любит мокрые тряпки...

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      Рейтинг: +2

      bvp-47 27 октября 2018, 06:19

      а в спартаке всегда какая-нибудь жопа

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 13:38

      Глушаков знал на что идет. Поддержка у него была. Но он ошибся в главном - большинство болельщиков его не простят.

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      Рейтинг: +41

      thereddog 25 октября 2018, 21:14

      Все очень похоже, судя потому что гребешка, который переводил всегда криво, больше не видели, пилипчук ушел весь разобиженный, а глушак долго пытался получить контракт и видно не получил то что хотел. А недовольных там и так хватало, почва благодатная. Плюс рабинеры присосавшиеся к тушинской кормушке. Ну и как тут Каррере было на всех фронтах сражаться?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2018, 19:06

      Дорого? Ребята в руководстве, Вы шакалы, Вам куда дороже аукнется то, что Вы не поддержали Карреру и сплавили его. А этого п..дрилу, можно было в первое ТО сбагрить, хоть в Турцию, хоть в Китай хоть куда, за условные деньги, вот и решение. В общем, п..дорасы, выгнали Карреру и пытаются второй раз поставить тренера тульского Арсенала, причём на сей раз даже не Спартаковца...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 16:24

      Другими словами конракт , выбитый Каррерой Глушакову есть и корячиться более не надо.Дело сделано.Осталось только убрать того, кто тренироваться заставляет и ноги качать, что было с блеском продемонстрировано.Молодец Денис.А теперь пшёл вон из клуба, гнида.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бунт Глушакова возник потому, что капитан видел, что физрук - полный му-ак!

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      Рейтинг: +28751

      JTherry 25 октября 2018, 15:21

      Глушаков с гнильцой оказался не только в противостоянии с женой и "подругой детства" из бани, но и по отношению к Каррере, который ему контракт помог улучшить, вот уж точно "свинтус", про трудности занятий со штангой слить Рабинеру - до чего же низко ты упал в глазах болельщиков, "сервантыч"...

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      Рейтинг: +302

      mab1011 25 октября 2018, 15:05

      Когда ефрейтору кажется, что он тактически умнее генерала- это медицинский диагноз.Его не в "дубль" надо было, а в "палату №6"
      Оказывается Каррера был гуманистом, пожалел убогого, да еще и на прощальный обед пригласил, но пациент не оценил...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 октября 2018, 14:41

      Ещё раз повторюсь - Каррера хотел, что бы Спартак играл не хуже Ливерпуля, а кому-то достаточно было, что бы Спартак играл лучше Тульского Арсенала.

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