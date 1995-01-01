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    ФНЛ. «Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на второе место, «СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и другие результаты

    «Факел» благодаря победе над лидером «Оренбургом» вышел на второе место в ФНЛ. Оно дает прямую путевку в РПЛ.

    «Торпедо» Александра Бородюка не справилось с аутсайдером «Текстильщиком». «СКА-Хабаровск» под руководством Сергея Юрана добился третьей победы подряд.

    Россия. ФНЛ. 22-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фомин, 53.

    Томь (Томск) – Велес (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Макеев, 8 (в свои ворота).

    Удаления: нет – Осипов, 29.

    Волгарь (Астрахань) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Павлишин, 39; 2:0 – Козлов, 90.

    Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Волков, 72.

    Спартак-2 (Москва) – Кубань (Краснодар) – 0:0

    Текстильщик (Иваново) – Торпедо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Темников, 40; 1:1 – Пруцев, 49.

    Металлург (Липецк) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Хубаев, 27; 1:1 – Завезен, 33; 1:2 – Юшин, 44.

    Алания (Владикавказ) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ломакин, 40 (с пенальти); 1:1 – Машуков, 56; 1:2 – Ломакин, 66 (с пенальти).

    Удаления: нет – Марков, 86 (вторая ж.к.).

    Факел (Воронеж) – Оренбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гошев, 26 (в свои ворота).

    Балтика (Калининград) – Акрон (Тольятти) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Казаев, 22; 2:0 – Лазарев, 73 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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