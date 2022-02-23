Официально: Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный»

Как и ожидалось, защитник Владимир Гранат подписал соглашение с клубом ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он пришел как свободный агент.

Контракт рассчитан до конца сезона. Гранат уже был в команде в прошлом году.

За «Динамо» Гранат провел больше всего матчей в карьере (2005-2015 годы).

Гранат был в заявке сборной России на ЧМ-2018.

«Олимп-Долгопрудный» идет в ФНЛ 15-м.

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