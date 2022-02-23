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    Официально: Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный»

    Как и ожидалось, защитник Владимир Гранат подписал соглашение с клубом ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он пришел как свободный агент.

    Контракт рассчитан до конца сезона. Гранат уже был в команде в прошлом году.

    • За «Динамо» Гранат провел больше всего матчей в карьере (2005-2015 годы).
    • Гранат был в заявке сборной России на ЧМ-2018.
    • «Олимп-Долгопрудный» идет в ФНЛ 15-м.

    Участник ЧМ-2018 Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный» (Сергей Ильев)

    «Гулливер»: «Мне бы дали два года тюрьмы, если бы Гранат не повел себя по-мужски и не согласился на мировую»

    «Гулливер», ударивший в 2014 году Граната: «Моя фотка была у всех полицейских Москвы и Петербурга»

    Источник: твиттер ФНЛ

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    23.02.2022 19:15
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