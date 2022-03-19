ФНЛ. «Торпедо» на выезде победило «Факел», «Спартак-2» проиграл «Волгарю» и другие результаты

«Торпедо» в 28-м туре ФНЛ оказалось сильнее «Факела». Теперь команда Александр Бородюка отстает от первой двойки на одно очко.

«Алания» проиграла «СКА-Хабаровску». Хабаровчане на четыре очка отстают от зоны переходных матчей.

Россия. ФНЛ. 28-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Алания (Владикавказ) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гонгадзе, 54; 2:0 – Цаллагов, 82.

Оренбург – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фамейе, 33; 2:0 – Фамейе, 84.

Удаления: нет – Замалиев, 90+3 (вторая ж.к.).

Акрон (Тольятти) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рогач, 51.

Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – Текстильщик (Иваново) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Булия, 30.

Металлург (Липецк) – Кубань (Краснодар) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Большаков, 36; 0:2 – Лаук, 50.

Волгарь (Астрахань) – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Косарев, 82.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Велес (Москва) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Галоян, 16; 1:1 – Котик, 28; 2:1 – Уридия, 30.

Удаления: Шарифуллин, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Султонов, 84 (с пенальти).

Балтика (Калининград) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тишкин, 45+3; 1:1 – Зотов, 57; 1:2 – Окладников, 89.

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Турнирная таблица ФНЛ

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