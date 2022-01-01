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Тульский «Арсенал» арендовал форварда «Ростова»

Нападающий «Ростова» Данил Хромов продолжит карьеру в «Арсенале». Туляки арендовали игрока на один сезон.

Перед уходом в «Арсенал» Хромов продлил контракт с «Ростовом» на три года.

  • «Арсенал» ближайший сезон проведет в ФНЛ.
  • Сезон стартует в июле.
  • В прошлом сезоне молодежной лиги Хромов провел 26 матчей, забил 14 голов, сделал 7 ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10788

    Алексей З 3 часа назад

    Нормальное решение клуба.
    Парню стоит попробовать мужской футбол, ФНЛ лучший для этого полигон.

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