Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Спартака»

Полузащитник Никита Бакалюк продолжит карьеру в «Арсенале» из Тулы. Он будет играть под 80-м номером.

21-летний игрок – воспитанник «Спартака», который и был его последним клубом.

На счету Никиты 19 матчей в составе молодежки столичного клуба, 77 встреч за «Спартак-2» и 1 матч в главной команде.

Уроженец Ивантеевки стоит 350 тысяч евро.

Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

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