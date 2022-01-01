Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Спартака»

Складывается ощущение , что каждый 2-3 игрок в российском футболе , воспитанник Спартака. Если убрать за скобки Чертаново , то хочется задать вопрос , что делают академии других клубов ?
Полузащитник Никита Бакалюк продолжит карьеру в «Арсенале» из Тулы. Он будет играть под 80-м номером.
21-летний игрок – воспитанник «Спартака», который и был его последним клубом.
- На счету Никиты 19 матчей в составе молодежки столичного клуба, 77 встреч за «Спартак-2» и 1 матч в главной команде.
- Уроженец Ивантеевки стоит 350 тысяч евро.
- Сезон ФНЛ стартует 16 июля.
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