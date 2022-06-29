Товарищеский матч. «Спартак» едва не упустил победу над «Балтикой» со счета 3:0. Это дебютный выигрыш Абаскаля

«Спартак» в товарищеском матче оказался сильнее «Балтики» из ФНЛ. Это первая победа в России для главного тренера Гильермо Абаскаля.

Дубль у москвичей оформил Квинси Промес.

Во втором тайме полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не реализовал пенальти (68-я минута).

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Балтика (Калининград) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Игнатов, 5; 2:0 – Промес, 8; 3:0 – Промес, 35; 3:1 – Казаев, 58; 3:2 – Остойич, 79.

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