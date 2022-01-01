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Товарищеский матч. «Спартак» едва не упустил победу над «Балтикой» со счета 3:0. Это дебютный выигрыш Абаскаля

«Спартак» в товарищеском матче оказался сильнее «Балтики» из ФНЛ. Это первая победа в России для главного тренера Гильермо Абаскаля.

Дубль у москвичей оформил Квинси Промес.

Во втором тайме полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не реализовал пенальти (68-я минута).

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Балтика (Калининград) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Игнатов, 5; 2:0 – Промес, 8; 3:0 – Промес, 35; 3:1 – Казаев, 58; 3:2 – Остойич, 79.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:54
Комментарии4
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    Рейтинг: +19283

    derrik2000 1 минуту назад

    Смотрел, к сожалению, только 2-й тайм.
    Но комментатор всё время ВЕРЕЩАЛ, что, дескать, в таких играх результат не важен, а важно понимание игроками того, что от них хочет ГТ и, естественно, сама ИГРА.
    Ладно. Согласен.
    Но ни ИГРЫ, ни РЕЗУЛЬТАТА я не увидел.
    Бестолковая беготня с командой из ФНЛ.
    Пока не понял, что же всё таки хочет новый ГТ.
    А, может, ничего кроме бабла и не хочет???

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    Рейтинг: +32140

    VVM1964 6 минут назад

    Расслабились, слишком легко давалась победа...

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    Рейтинг: +1046

    fakeid 7 минут назад

    спартаку даже отстоич забил)

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    Рейтинг: +4371

    mopecekca > fakeid 5 минут назад

    Дрочишь на Спартак?

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