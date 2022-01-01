Товарищеский матч. «Спартак» едва не упустил победу над «Балтикой» со счета 3:0. Это дебютный выигрыш Абаскаля

Смотрел, к сожалению, только 2-й тайм.
Но комментатор всё время ВЕРЕЩАЛ, что, дескать, в таких играх результат не важен, а важно понимание игроками того, что от них хочет ГТ и, естественно, сама ИГРА.
Ладно. Согласен.
Но ни ИГРЫ, ни РЕЗУЛЬТАТА я не увидел.
Бестолковая беготня с командой из ФНЛ.
Пока не понял, что же всё таки хочет новый ГТ.
А, может, ничего кроме бабла и не хочет???
«Спартак» в товарищеском матче оказался сильнее «Балтики» из ФНЛ. Это первая победа в России для главного тренера Гильермо Абаскаля.
Дубль у москвичей оформил Квинси Промес.
Во втором тайме полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не реализовал пенальти (68-я минута).
Товарищеский матч
Спартак (Москва) – Балтика (Калининград) – 3:2 (3:0)
Голы: 1:0 – Игнатов, 5; 2:0 – Промес, 8; 3:0 – Промес, 35; 3:1 – Казаев, 58; 3:2 – Остойич, 79.
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