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    Селюк: «Лоуренса хотели подписать другие клубы РПЛ, но «Химки» просили его не отдавать»

    Дмитрий Селюк, агент новичка «Химок» Анвана Лоуренса, заявил, что 20-летним нигерийцем интересовались несколько клубов РПЛ.

    «Лоуренс топ-игрок. Я считаю, что подмосковный клуб взял отличного полузащитника, он находился на их глазах в «Олимпе-Долгопрудном», его статистика в ФНЛ очень впечатляет. На предсезонных сборах, которые он провел с «Химками», он доказал свою профпригодность, при этом Николасу всего 20 лет.

    Лоуренса хотели подписать и другие клубы РПЛ еще в декабре, но «Химки» просили никому его не отдавать. Будем надеяться, что он поможет подмосковному клубу остаться в высшей лиге», – сказал Селюк.

    • Нигериец ранее выступал за «Тамбов».
    • В текущем сезоне опорник сделал 2 ассиста в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость Лоуренса – 250 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +58468

      portero 1 час назад

      Селюк опять нег.ров расхваливает.... особенно писец про Химки, оказывается крутой коуб м денег у него куры не клюют...

      1
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      Рейтинг: +10

      Клаус 2 часа назад

      Да уж, статистика безусловно впечатляет
      2 ассиста в 23 матчах

      0
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      Рейтинг: +12131

      Fusballer 2 часа назад

      "В текущем сезоне опорник сделал 2 ассиста в 23 матчах" - впечатляет!

      0
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