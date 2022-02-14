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  • Селюк: «Лоуренса хотели подписать другие клубы РПЛ, но «Химки» просили его не отдавать»

Селюк: «Лоуренса хотели подписать другие клубы РПЛ, но «Химки» просили его не отдавать»

14 февраля 2022, 13:28
4

Дмитрий Селюк, агент новичка «Химок» Анвана Лоуренса, заявил, что 20-летним нигерийцем интересовались несколько клубов РПЛ.

«Лоуренс топ-игрок. Я считаю, что подмосковный клуб взял отличного полузащитника, он находился на их глазах в «Олимпе-Долгопрудном», его статистика в ФНЛ очень впечатляет. На предсезонных сборах, которые он провел с «Химками», он доказал свою профпригодность, при этом Николасу всего 20 лет.

Лоуренса хотели подписать и другие клубы РПЛ еще в декабре, но «Химки» просили никому его не отдавать. Будем надеяться, что он поможет подмосковному клубу остаться в высшей лиге», – сказал Селюк.

  • Нигериец ранее выступал за «Тамбов».
  • В текущем сезоне опорник сделал 2 ассиста в 23 матчах.
  • Рыночная стоимость Лоуренса – 250 тысяч евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Олимп-Долгопрудный Лоуренс Анван Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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Fusballer
1644835580
"В текущем сезоне опорник сделал 2 ассиста в 23 матчах" - впечатляет!
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Клаус
1644835622
Да уж, статистика безусловно впечатляет 2 ассиста в 23 матчах
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portero
1644837385
Селюк опять нег.ров расхваливает.... особенно писец про Химки, оказывается крутой коуб м денег у него куры не клюют...
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Hektor 84
1644918400
Впарил работорговец свою макаку
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