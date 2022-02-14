Селюк: «Лоуренса хотели подписать другие клубы РПЛ, но «Химки» просили его не отдавать»

Дмитрий Селюк, агент новичка «Химок» Анвана Лоуренса, заявил, что 20-летним нигерийцем интересовались несколько клубов РПЛ.

«Лоуренс топ-игрок. Я считаю, что подмосковный клуб взял отличного полузащитника, он находился на их глазах в «Олимпе-Долгопрудном», его статистика в ФНЛ очень впечатляет. На предсезонных сборах, которые он провел с «Химками», он доказал свою профпригодность, при этом Николасу всего 20 лет.

Лоуренса хотели подписать и другие клубы РПЛ еще в декабре, но «Химки» просили никому его не отдавать. Будем надеяться, что он поможет подмосковному клубу остаться в высшей лиге», – сказал Селюк.