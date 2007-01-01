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    Журналист Казаков: Черчесов посетил матч «Олимп» – «Краснодар-2» в компании Галицкого

    Журналист Илья Казаков сообщил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий общался с экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на матче 22-го тура ФНЛ «Олимп-Долгопрудный»«Краснодар-2» (0:1).

    Ранее стало известно, что «Краснодар» может уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

    «Черчесов на последнем туре ФНЛ был на матче «Олимпа» с «Краснодаром-2» и провeл его в общении с Галицким. Что они обсуждали, осталось за кадром», – написал Казаков в телеграме.

    • Черчесов с июля остается без работы.
    • Гончаренко работает в клубе с апреля.
    • «Краснодар» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2136

      acor94 1 час назад

      Получается поднимут тренера молодежки в основу, а этого физрука тренеровать вторую команду? Не плохой вариант.

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