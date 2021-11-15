Журналист Казаков: Черчесов посетил матч «Олимп» – «Краснодар-2» в компании Галицкого

Журналист Илья Казаков сообщил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий общался с экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на матче 22-го тура ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» – «Краснодар-2» (0:1).

Ранее стало известно, что «Краснодар» может уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

«Черчесов на последнем туре ФНЛ был на матче «Олимпа» с «Краснодаром-2» и провeл его в общении с Галицким. Что они обсуждали, осталось за кадром», – написал Казаков в телеграме.