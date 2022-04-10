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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Олимп-Долгопрудный
Металлург Л - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 10 апреля 2022
Металлург Л
10.04.2022, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Олимп-Долгопрудный
86'
Желтая карточка
А. Алексеев
Желтая карточка
М. Яковлев
84'
84'
Замена
М. Стрельник
️️️️
А. Коротаев
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
В. Бабаев
82'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Кутьин
70'
70'
Замена
А. Алексеев
️️️️
Д. Кутин
Замена
В. Черный
️️️️
А. Овчинников
67'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Д. Великородный
67'
Желтая карточка
А. Кутьин
65'
58'
Замена
И. Сафронов
️️️️
З. Тарасенко
54'
Желтая карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
М. Сазонов
52'
49'
Желтая карточка
И. Чежия
48'
Желтая карточка
А. Коротаев
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Шаповалов
46'
24'
Желтая карточка
М. Сухомлинов
Желтая карточка
А. Овчинников
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Дмитрий Великородный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
52
Илья Петухов
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Иканович
3
Сазонов
3
Иваньков
51
Карпов
6
Великородный
20
Войдель
78
Киселев
15
Шаповалов
11
Бабаев
10
Овчинников
48
Кутьин
4-2-1-1-2
23
Натабашвили
5
Кутин
4
Иполе
3
Чежия
33
Сухомлинов
8
Пахомов
52
Петухов
8
Тарасенко
17
Бахтияров
91
Булия
24
Коротаев
15
Шаповалов
18
Яковлев
18
Яковлев
15
Шаповалов
10
Овчинников
14
Черный
14
Черный
10
Овчинников
6
Великородный
22
Завезен
22
Завезен
6
Великородный
48
Кутьин
91
Долгов
91
Долгов
48
Кутьин
11
Бабаев
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
11
Бабаев
5
Кутин
27
Алексеев
27
Алексеев
5
Кутин
24
Коротаев
5
Стрельник
5
Стрельник
24
Коротаев
8
Тарасенко
7
Сафронов
7
Сафронов
8
Тарасенко
Остались в запасе
Металлург Л
Олимп-Долгопрудный
16
Александр Кобзев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Сергей Машнин
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Металлург Л - Олимп-Долгопрудный
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Денис Петров (Астрахань)
Делегат:
Сергей Бондарь (Московская область)
Инспектор:
Александр Лапин (Москва)
Стадион:
Металлург
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