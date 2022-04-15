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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Балтика
Олимп-Долгопрудный - Балтика: обзор матча 15 апреля 2022
Олимп-Долгопрудный
15.04.2022, пятница, 13:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
5'
Т. Мусаев
35'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимп-Долгопрудный - Балтика
90'
Замена
М. Храмцов
️️️️
Т. Мусаев
90'
Замена
И. Маклаков
️️️️
М. Кашчелан
Желтая карточка
М. Караев
82'
Замена
М. Караев
️️️️
И. Калачев
77'
74'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Максименко
Желтая карточка
А. Бахтияров
62'
62'
Замена
О. Алейник
️️️️
Д. Кленкин
62'
Замена
Я. Казаев
️️️️
М. Кузьмин
Замена
З. Тарасенко
️️️️
И. Сафронов
60'
Желтая карточка
М. Стрельник
56'
45'
Желтая карточка
М. Тишкин
Замена
М. Стрельник
️️️️
Д. Пахомов
37'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Максименко
25'
Желтая карточка
И. Альшин
Желтая карточка
И. Петухов
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Акмаль Бахтияров
ЛВ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
52
Илья Петухов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
18
Артем Попов
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
6
Максим Кузьмин
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Артем Максименко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
34
Олег Алейник
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-2-2-2
23
Натабашвили
4
Калачев
3
Чежия
15
Коваленко
4
Иполе
8
Пахомов
52
Петухов
17
Бахтияров
7
Сафронов
24
Коротаев
91
Булия
4-1-1-2-2
1
Латышонок
44
Тишкин
21
Остойич
26
Мещанинов
18
Попов
18
Кашчелан
4
Кленкин
10
Альшин
6
Кузьмин
9
Максименко
11
Мусаев
4
Калачев
49
Караев
49
Караев
4
Калачев
8
Пахомов
5
Стрельник
5
Стрельник
8
Пахомов
7
Сафронов
8
Тарасенко
8
Тарасенко
7
Сафронов
18
Кашчелан
4
Маклаков
4
Маклаков
18
Кашчелан
11
Мусаев
34
Храмцов
34
Храмцов
11
Мусаев
6
Кузьмин
53
Казаев
53
Казаев
6
Кузьмин
4
Кленкин
34
Алейник
34
Алейник
4
Кленкин
9
Максименко
14
Барсов
14
Барсов
9
Максименко
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Балтика
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
1
Давид Волк
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Родина
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