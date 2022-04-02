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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 02 апреля 2022
СКА-Хабаровск
02.04.2022, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
3 : 3
Завершен
Олимп-Долгопрудный
23'
Д. Левицкий
73'
Д. Караев
84'
Р. Мануйлов
19'
И. Чежия
80'
З. Тарасенко
90+1'
Р. Косянчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Р. Косянчук
ГОЛ! 3:2!
Р. Мануйлов
84'
80'
ГОЛ! 2:2!
З. Тарасенко
78'
Замена
Д. Ома Ада
️️️️
И. Сафронов
78'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
М. Стрельник
ГОЛ! 2:1!
Д. Караев
73'
67'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
М. Караев
Замена
Д. Барков
️️️️
К. Алиев
59'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Гаглоев
59'
Пенальти не реализован!
Г. Гонгадзе
52'
51'
Желтая карточка
И. Петухов
Желтая карточка
Д. Фомин
48'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
М. Гащенков
46'
Желтая карточка
Д. Левицкий
45'
36'
Желтая карточка
М. Коваленко
26'
Желтая карточка
И. Сафронов
ГОЛ! 1:1!
Д. Левицкий
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Чежия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
5
Михаил Стрельник
ОП
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
89
Никита Дорофеев
АП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сугробов
11
Левицкий
17
Фомин
25
Эмерсон
27
Мануйлов
33
Квеквескири
77
Гащенков
11
Гаглоев
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-4-2-1
23
Натабашвили
15
Коваленко
4
Иполе
4
Калачев
3
Чежия
52
Петухов
5
Стрельник
49
Караев
37
Косянчук
8
Тарасенко
7
Сафронов
10
Алиев
86
Барков
86
Барков
10
Алиев
11
Гаглоев
10
Караев
10
Караев
11
Гаглоев
77
Гащенков
24
Мартусевич
24
Мартусевич
77
Гащенков
7
Сафронов
99
Ада
99
Ада
7
Сафронов
5
Стрельник
89
Дорофеев
89
Дорофеев
5
Стрельник
49
Караев
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
49
Караев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный
27
Александр Галимов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
1
Станислав Черчесов
ВР
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
27
Александр Галимов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
1
Станислав Черчесов
ВР
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Ринат Деушев (Москва)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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