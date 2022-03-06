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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Спартак-2
Олимп-Долгопрудный - Спартак-2: обзор матча 06 марта 2022
Олимп-Долгопрудный
06.03.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 4
Завершен
Спартак-2
9'
Д. Петрунин (АГ)
21'
С. Оганесян (П)
31'
С. Оганесян
51'
К. Шильцов
77'
К. Шильцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимп-Долгопрудный - Спартак-2
90'
Замена
И. Муминов
️️️️
Д. Маркитесов
Замена
Д. Ома Ада
️️️️
Ф. Иполе
86'
77'
ГОЛ! 1:4!
К. Шильцов
Пенальти не реализован!
А. Коротаев
72'
Замена
И. Петухов
️️️️
Д. Пахомов
66'
Замена
Э. Булия
️️️️
З. Тарасенко
58'
Желтая карточка
Д. Кутин
56'
Желтая карточка
Д. Пахомов
55'
54'
Пенальти не реализован!
Д. Петрунин
Вторая желтая
М. Стрельник
53'
51'
ГОЛ! 1:3!
К. Шильцов
45'
+1
Желтая карточка
Д. Маркитесов
Желтая карточка
М. Стрельник
41'
Желтая карточка
З. Тарасенко
33'
31'
ГОЛ! 1:2!
С. Оганесян
Желтая карточка
И. Сафронов
24'
Желтая карточка
А. Алексеев
21'
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Оганесян
Желтая карточка
М. Коваленко
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Петрунин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
35
Виталий Сычев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
5
Михаил Стрельник
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
15
Михаил Коваленко
ЦФ
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
88
Даниил Марков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-2-1-1-2
35
Сычев
33
Сухомлинов
27
Алексеев
4
Иполе
5
Кутин
8
Пахомов
5
Стрельник
8
Тарасенко
7
Сафронов
15
Коваленко
24
Коротаев
3-2-2-2-1
1
Акмурзин
65
Толстопятов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
83
Лайкин
8
Маркитесов
22
Бакалюк
9
Оганесян
7
Шильцов
73
Шитов
8
Пахомов
52
Петухов
52
Петухов
8
Пахомов
4
Иполе
99
Ада
99
Ада
4
Иполе
8
Тарасенко
91
Булия
91
Булия
8
Тарасенко
8
Маркитесов
27
Муминов
27
Муминов
8
Маркитесов
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Спартак-2
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
88
Даниил Марков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
88
Даниил Марков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Спартак-2
7
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
академии "Спартак"
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