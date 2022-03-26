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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Олимп-Долгопрудный
Велес - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 26 марта 2022
Велес
26.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
15'
К. Кертанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Олимп-Долгопрудный
Замена
И. Воробьев
️️️️
И. Логуа
79'
69'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Бахтияров
69'
Замена
М. Стрельник
️️️️
И. Чежия
Желтая карточка
В. Кабахидзе
67'
66'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
И. Петухов
65'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Д. Ома Ада
Желтая карточка
А. Коротков
54'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
С. Абдуллахи
51'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
М. Денилханов
50'
Желтая карточка
К. Кертанов
47'
ГОЛ! 1:0!
К. Кертанов
15'
5'
Желтая карточка
А. Коротаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Велес
16
Даниил Власов
ВР
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
10
Данила Ежков
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
37
Роман Косянчук
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
3-4-2-1
96
Кузнецов
7
Логуа
24
Коротков
2
Михайленко
22
Денилханов
8
Майга
17
Абдуллахи
34
Макеев
18
Кертанов
21
Галоян
99
Саркисян
3-4-1-2
23
Натабашвили
3
Чежия
4
Калачев
15
Коваленко
5
Кутин
52
Петухов
8
Пахомов
49
Караев
99
Ада
91
Булия
24
Коротаев
22
Денилханов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
22
Денилханов
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
17
Абдуллахи
7
Логуа
95
Воробьев
95
Воробьев
7
Логуа
Бахтияров
89
Дорофеев
89
Дорофеев
Бахтияров
3
Чежия
5
Стрельник
5
Стрельник
3
Чежия
52
Петухов
37
Косянчук
37
Косянчук
52
Петухов
99
Ада
17
Бахтияров
17
Бахтияров
99
Ада
Остались в запасе
Велес
Олимп-Долгопрудный
96
Руслан Мальцев
ОП
16
Даниил Власов
ВР
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
16
Даниил Власов
ВР
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча Велес - Олимп-Долгопрудный
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Виталий Жолобов (Волжский)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Анатолий Цветнов (Москва)
Стадион:
Авангард
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