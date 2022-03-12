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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Олимп-Долгопрудный
Алания - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 12 марта 2022
Алания
12.03.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
4'
А. Татаев
36'
В. Хубулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Олимп-Долгопрудный
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
86'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
А. Цараев
71'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
В. Хубулов
71'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Кобесов
61'
46'
Замена
Э. Булия
️️️️
З. Тарасенко
ГОЛ! 2:0!
В. Хубулов
36'
22'
Желтая карточка
Д. Кутин
ГОЛ! 1:0!
А. Татаев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
52
Илья Петухов
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Алания
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Даниил Григорьев
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
5
Багаев
5
Татаев
19
Бутаев
13
Засеев
10
Кобесов
80
Хосонов
8
Хубулов
15
Хабалов
7
Гурциев
22
Цараев
3-4-1-1-1
23
Натабашвили
3
Чежия
15
Коваленко
4
Иполе
5
Кутин
8
Пахомов
52
Петухов
33
Сухомлинов
8
Тарасенко
7
Сафронов
24
Коротаев
10
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Кобесов
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
22
Цараев
21
Кокоев
21
Кокоев
22
Цараев
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
8
Тарасенко
91
Булия
91
Булия
8
Тарасенко
Остались в запасе
Алания
Олимп-Долгопрудный
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Даниил Григорьев
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Даниил Григорьев
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Олимп-Долгопрудный
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
им. С.Билимханова
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