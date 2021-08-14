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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Олимп-Долгопрудный
Енисей - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 14 августа 2021
Енисей
14.08.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
85'
Н. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Олимп-Долгопрудный
ГОЛ! 1:0!
Н. Марков
85'
80'
Желтая карточка
И. Сафронов
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Скворцов
78'
Вторая желтая
А. Масловский
69'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
62'
Замена
А. Надольский
️️️️
О. Ланин
62'
Вторая желтая
А. Рукас
58'
53'
Замена
️️️️
Д. Великородный
47'
Вторая желтая
А. Щербак
46'
Замена
А. Никитенков
️️️️
Ф. Иполе
Желтая карточка
А. Рукас
43'
23'
Желтая карточка
А. Щербак
Желтая карточка
А. Масловский
20'
8'
Желтая карточка
Д. Янов
Желтая карточка
А. Скворцов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
13
Данила Янов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
41
Артем Щербак
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Илья Сафронов
ПВ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
4-1-3-2
22
Ребров
33
Масловский
6
Рукас
42
Лапшов
13
Марков
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
21
Раздорских
32
Саная
92
Скворцов
3-1-1-3-2
38
Ставер
4
Иполе
31
Большаков
66
Гудков
6
Великородный
6
Лоуренс
68
Герчиков
13
Янов
34
Балахонцев
24
Коротаев
41
Щербак
92
Скворцов
10
Лаук
10
Лаук
92
Скворцов
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
64
Ланин
18
Надольский
18
Надольский
64
Ланин
4
Иполе
63
Никитенков
63
Никитенков
4
Иполе
Остались в запасе
Енисей
Олимп-Долгопрудный
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сергей Чибисов
ПЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Виктор Тренев
1
Станислав Черчесов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
7
Илья Сафронов
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сергей Чибисов
ПЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
93
Михаил Погорелов
ЦФ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Енисей - Олимп-Долгопрудный
3
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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