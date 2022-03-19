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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Текстильщик
Олимп-Долгопрудный - Текстильщик: обзор матча 19 марта 2022
Олимп-Долгопрудный
19.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
30'
Э. Булия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимп-Долгопрудный - Текстильщик
85'
Желтая карточка
Т. Аванесян
Замена
М. Стрельник
️️️️
И. Петухов
85'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Коротаев
78'
74'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Желтая карточка
И. Петухов
72'
71'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
А. Горюшкин
Желтая карточка
Д. Кутин
67'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Д. Ома Ада
65'
61'
Желтая карточка
В. Карпов
56'
Замена
А. Рогов
️️️️
Г. Гогричиани
56'
Замена
А. Шленкин
️️️️
В. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
Э. Булия
30'
12'
Желтая карточка
И. Мосейчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
49
Максим Караев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
52
Илья Петухов
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
7
Илья Шведюк
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
0
Хачим Машуков
ЛП
10
Алексей Рогов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
3-4-1-2
23
Натабашвили
49
Караев
15
Коваленко
4
Калачев
3
Чежия
8
Пахомов
52
Петухов
5
Кутин
99
Ада
91
Булия
24
Коротаев
3-2-2-1-2
96
Миронов
5
Матвийчук
62
Карпов
20
Малания
7
Шведюк
59
Аванесян
7
Горюшкин
20
Стеклов
9
Мосейчук
14
Сергеев
97
Гогричиани
24
Коротаев
89
Дорофеев
89
Дорофеев
24
Коротаев
52
Петухов
5
Стрельник
5
Стрельник
52
Петухов
99
Ада
17
Бахтияров
17
Бахтияров
99
Ада
7
Горюшкин
13
Гиголаев
13
Гиголаев
7
Горюшкин
97
Гогричиани
10
Рогов
10
Рогов
97
Гогричиани
14
Сергеев
7
Шленкин
7
Шленкин
14
Сергеев
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Текстильщик
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
81
Максим Сидоров
АП
Главный тренер
Андрей Аксенов
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
81
Максим Сидоров
АП
Главный тренер
Андрей Аксенов
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Текстильщик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Пустовойтова
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Салют
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