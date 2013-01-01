Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
7
3
11
6
2
3
1
7
6
1
9
6
1
4
1
6
6
0
7
6
0
3
3
8
12
-4
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
4
0
6
4
2
10
6
2
3
1
5
5
0
9
6
1
3
2
6
6
0
6
6
0
4
2
5
7
-2
4
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
4
5
13
6
3
1
2
10
5
5
10
6
1
4
1
3
3
0
7
6
0
2
4
2
12
-10
2
Группа D
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
22
3
19
18
6
2
1
3
6
12
-6
7
6
1
2
3
4
11
-7
5
6
1
1
4
4
10
-6
4
Группа E
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
10
6
4
15
6
4
1
1
12
6
6
13
6
1
1
4
8
10
-2
4
6
1
0
5
3
11
-8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
7
4
3
13
6
4
0
2
12
7
5
12
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
0
2
4
2
8
-6
2
Группа G
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
6
7
14
6
2
3
1
10
7
3
9
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
0
2
4
4
12
-8
2
Группа H
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
7
5
11
6
3
1
2
14
11
3
10
6
2
3
1
7
6
1
9
6
1
0
5
4
13
-9
3
Группа I
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
3
1
2
11
6
5
10
6
1
2
3
2
8
-6
5
6
1
2
3
2
6
-4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
6
6
13
6
3
1
2
8
6
2
10
6
1
3
2
5
9
-4
6
6
1
1
4
4
8
-4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
3
12
14
6
3
3
0
10
5
5
12
6
1
1
4
4
12
-8
4
6
1
0
5
3
12
-9
3
Группа L
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
16
8
8
13
6
3
0
3
12
11
1
9
6
3
0
3
10
14
-4
9
6
1
1
4
8
13
-5
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
1
2
4
6
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
1
1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
15
2
13
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
Группа 4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
3
0
0
7
4
3
9
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
1
1
4
2
2
4
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 7
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
1
2
0
6
-6
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 11
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
4
6
7
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
7
7
0
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
2
1
4
6
-2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
2
7
-5
2
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
6
6
0
4
3
0
0
3
2
5
-3
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
5
4
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 7
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
8
2
6
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
0
3
2
6
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
1
2
0
6
4
2
5
3
0
0
3
0
5
-5
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 11
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
6
7
-1
6
3
0
1
2
5
9
-4
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире