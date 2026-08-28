Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 29 августа 2026 года на «РЖД Арене» в Москве. Хозяева находятся в зоне вылета (14-е место, три очка) и не могут победить в семи последних матчах, тогда как гости с семью баллами расположились на седьмой строчке. В очных встречах на «РЖД Арене» «Локомотив» не уступает сопернику в пяти из семи последних игр, однако «Динамо» в гостях у железнодорожников не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч. Кто окажется сильнее в этом столичном дерби – хозяева, которые традиционно удачно играют против этого соперника, или гости, набравшие ход и стремящиеся упрочить положение в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Локомотив» переживает затяжной кризис. Команда не выигрывает в семи последних матчах чемпионата, а в атаке действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Однако на своeм поле железнодорожники чувствуют себя увереннее в матчах с «Динамо»: они не проигрывают в пяти из семи последних встреч и забивают в трeх последних очных матчах. Оборона хозяев пропускает в среднем 1,20 мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних встречах, что даeт гостям шанс на гол. В стартовых турах «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (0:0), уступил ЦСКА (2:3) и «Ростову» (0:1), а в Кубке России вылетел от «Ростова» (0:1). Домашняя поддержка и удачная история против «Динамо» дают надежду, но текущая форма вызывает серьeзные сомнения.

«Динамо» подходит к игре с более стабильными результатами. Команда не проигрывает в гостях у «Локомотива» в девяти из одиннадцати последних матчей и забивает в восьми последних очных встречах. В атаке бело-голубые стабильны: в среднем 1,40 гола за последние пять игр, при этом они регулярно забивают в последних матчах. Оборона гостей пропускает 1,20 мяча, и они пропускают в четырeх последних матчах, что создаeт риск, но против кризисного «Локомотива» этого может быть достаточно. В стартовых турах «Динамо» обыграло «Родину» (3:1) и «Динамо Махачкала» (3:1), уступило «Зениту» (0:3) и «Краснодару» (0:1), а в Кубке России вылетело от «Краснодара» (0:1). Гости имеют преимущество в текущей форме и очной статистике на выезде, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на историческое преимущество «Локомотива» на своeм поле, его затяжная серия без побед и низкая результативность делают его уязвимым. «Динамо» стабильнее в атаке и реже проигрывает в этом противостоянии на выезде. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 74 очных матчах «Локомотив» одержал 31 победу, «Динамо» – 22, ещe 21 встреча завершилась вничью. Однако на «РЖД Арене» хозяева не проигрывают в пяти из семи последних игр, а гости в свою очередь не уступают в девяти из одиннадцати последних выездных встреч. Текущая форма «Локомотива» – семь матчей без побед, тогда как «Динамо» выглядит более сбалансированно. Очная статистика говорит о преимуществе хозяев дома, но их текущее состояние перевешивает исторический фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо» в основное время. Стабильная атака гостей, их успешная выездная история против «Локомотива» и затяжной кризис хозяев, которые не могут выиграть семь матчей подряд, делают бело-голубых фаворитами. «Локомотив» способен забить, но его игра в целом не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо» с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 29 августа 2026 года в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».