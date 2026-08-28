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«Локомотив» – «Динамо»: кто победит в матче 6 тура РПЛ 2026/2027

28 августа 2026 11:53
Локомотив - Динамо
29 авг. 2026, суббота 20:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Динамо»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 29 августа 2026 года на «РЖД Арене» в Москве. Хозяева находятся в зоне вылета (14-е место, три очка) и не могут победить в семи последних матчах, тогда как гости с семью баллами расположились на седьмой строчке. В очных встречах на «РЖД Арене» «Локомотив» не уступает сопернику в пяти из семи последних игр, однако «Динамо» в гостях у железнодорожников не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч. Кто окажется сильнее в этом столичном дерби – хозяева, которые традиционно удачно играют против этого соперника, или гости, набравшие ход и стремящиеся упрочить положение в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Локомотив» переживает затяжной кризис. Команда не выигрывает в семи последних матчах чемпионата, а в атаке действует неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Однако на своeм поле железнодорожники чувствуют себя увереннее в матчах с «Динамо»: они не проигрывают в пяти из семи последних встреч и забивают в трeх последних очных матчах. Оборона хозяев пропускает в среднем 1,20 мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних встречах, что даeт гостям шанс на гол. В стартовых турах «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (0:0), уступил ЦСКА (2:3) и «Ростову» (0:1), а в Кубке России вылетел от «Ростова» (0:1). Домашняя поддержка и удачная история против «Динамо» дают надежду, но текущая форма вызывает серьeзные сомнения.

«Динамо» подходит к игре с более стабильными результатами. Команда не проигрывает в гостях у «Локомотива» в девяти из одиннадцати последних матчей и забивает в восьми последних очных встречах. В атаке бело-голубые стабильны: в среднем 1,40 гола за последние пять игр, при этом они регулярно забивают в последних матчах. Оборона гостей пропускает 1,20 мяча, и они пропускают в четырeх последних матчах, что создаeт риск, но против кризисного «Локомотива» этого может быть достаточно. В стартовых турах «Динамо» обыграло «Родину» (3:1) и «Динамо Махачкала» (3:1), уступило «Зениту» (0:3) и «Краснодару» (0:1), а в Кубке России вылетело от «Краснодара» (0:1). Гости имеют преимущество в текущей форме и очной статистике на выезде, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на историческое преимущество «Локомотива» на своeм поле, его затяжная серия без побед и низкая результативность делают его уязвимым. «Динамо» стабильнее в атаке и реже проигрывает в этом противостоянии на выезде. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 74 очных матчах «Локомотив» одержал 31 победу, «Динамо» – 22, ещe 21 встреча завершилась вничью. Однако на «РЖД Арене» хозяева не проигрывают в пяти из семи последних игр, а гости в свою очередь не уступают в девяти из одиннадцати последних выездных встреч. Текущая форма «Локомотива» – семь матчей без побед, тогда как «Динамо» выглядит более сбалансированно. Очная статистика говорит о преимуществе хозяев дома, но их текущее состояние перевешивает исторический фактор.

Личные встречи
Побед - 31 (40%)
Ничьих - 22 (29%)
Побед - 24 (31%)
127
Забитых мячей
113
1.65
В среднем за матч
1.47
5:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 5
04.10.2025
Локомотив
Самая крупная ничья
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
10.07.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0 : 1
29.08.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
1 : 1
01.05.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 5
04.10.2025
Локомотив
Товарищеские матчи
Локомотив
1 : 5
12.07.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
2 : 1
15.03.2025
Динамо
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 0
15.02.2025
Локомотив
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Локомотив
0 : 1
28.11.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо
1 : 2
05.11.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
3 : 1
27.07.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
2 : 1
03.03.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
0 : 0
21.10.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
2 : 4
28.05.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
1 : 3
22.10.2022
Динамо
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 3
10.07.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
3 : 3
14.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
1 : 1
27.08.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0 : 0
08.05.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5 : 1
08.11.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
1 : 2
01.12.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
1 : 2
18.08.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0 : 1
30.03.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1 : 1
14.09.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0 : 4
14.04.2018
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
3 : 0
01.10.2017
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2 : 2
30.11.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1 : 1
02.08.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2 : 2
04.04.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
4 : 2
02.11.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
1 : 0
24.11.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
1 : 3
21.09.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
1 : 0
09.03.2013
Локомотив
Товарищеские матчи
Динамо
1 : 1
09.09.2012
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Локомотив
2 : 3
25.08.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Динамо
2 : 2
06.05.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Локомотив
0 : 2
01.04.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Динамо
4 : 1
26.06.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
3 : 2
12.03.2011
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3 : 0
22.08.2010
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3 : 2
04.04.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
0 : 2
21.11.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 1
25.07.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
0 : 1
03.11.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
4 : 2
13.07.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2 : 2
28.07.2007
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
4 : 0
18.04.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
2 : 1
07.04.2007
Локомотив
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо
1 : 0
04.04.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2 : 0
29.10.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2 : 0
11.07.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
0 : 0
02.10.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
4 : 1
28.05.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2 : 1
24.07.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
2 : 4
07.07.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1 : 1
20.07.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
2 : 0
23.06.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 2
17.11.2002
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
13.04.2002
Динамо
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
4 : 1
28.07.2001
Динамо
Чемпионат России, 5 тур
Динамо
1 : 2
14.04.2001
Локомотив
Чемпионат России, 22 тур
Динамо
2 : 2
19.08.2000
Локомотив
Чемпионат России, 8 тур
Локомотив
1 : 0
13.05.2000
Динамо
Чемпионат России, 21 тур
Динамо
2 : 4
21.08.1999
Локомотив
Чемпионат России, 7 тур
Локомотив
2 : 1
15.05.1999
Динамо
Чемпионат России, 25 тур
Динамо
2 : 1
20.09.1998
Локомотив
Чемпионат России, 10 тур
Локомотив
1 : 0
03.06.1998
Динамо
Чемпионат России, 23 тур
Динамо
3 : 1
16.08.1997
Локомотив
Чемпионат России, 6 тур
Локомотив
2 : 1
19.04.1997
Динамо
Чемпионат России, 24 тур
Динамо
4 : 2
14.08.1996
Локомотив
Чемпионат России, 7 тур
Локомотив
0 : 0
14.04.1996
Динамо
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
1 : 1
26.10.1995
Динамо
Чемпионат России, 2 тур
Динамо
2 : 1
08.04.1995
Локомотив
Чемпионат России, 27 тур
Динамо
2 : 2
14.10.1994
Локомотив
Чемпионат России, 1 тур
Локомотив
0 : 2
15.03.1994
Динамо
Чемпионат России, 33 тур
Локомотив
3 : 0
24.10.1993
Динамо
Чемпионат России, 17 тур
Динамо
1 : 1
27.06.1993
Локомотив
Чемпионат России. Первый этап, 17 тур
Локомотив
2 : 0
30.07.1992
Динамо
Чемпионат России. Первый этап, 9 тур
Динамо
0 : 0
14.05.1992
Локомотив
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
75
Илья Еремеев
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
63
Владислав Голубев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
3-2-1-2-1
1
Митрюшкин
3
Фассон
14
Джикия
23
Монтес
47
Годяев
45
Сильянов
6
Бабкин
19
Руденко
77
Пиняев
11
Раков
4-1-1-2-2
1
Расулов
4
Касерес
57
Рикардо
55
Осипенко
8
Рубенс
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
11
Гомес
33
Сергеев
91
Гладышев
14
Джикия
85
Морозов
85
Морозов
14
Джикия
75
Еремеев
8
Коваленко
8
Коваленко
75
Еремеев
47
Годяев
7
Бакаев
7
Бакаев
47
Годяев
77
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
77
Пиняев
11
Раков
63
Голубев
63
Голубев
11
Раков
33
Сергеев
2
Маричаль
2
Маричаль
33
Сергеев
21
Миранчук
24
Чавес
24
Чавес
21
Миранчук
11
Гомес
60
Маринкин
60
Маринкин
11
Гомес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сандро Шварц
Локомотив
Точно не сыграют
Николай Комличенко
ЦФ
Динамо
Точно не сыграют
Андрей Лунев
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо» в основное время. Стабильная атака гостей, их успешная выездная история против «Локомотива» и затяжной кризис хозяев, которые не могут выиграть семь матчей подряд, делают бело-голубых фаворитами. «Локомотив» способен забить, но его игра в целом не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо» с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 29 августа 2026 года в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Динамо»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив
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