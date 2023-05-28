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Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 28 мая 2023
Динамо
28.05.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 4
Завершен
Локомотив
45+4'
Ф. Смолов (П)
55'
С. Сазонов
45+1'
Н. Тикнизян
63'
М. Глушенков
77'
М. Ненахов
88'
В. Изидор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Локомотив
90'
+2
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Дзюба
88'
ГОЛ! 2:4!
В. Изидор
Пас отдал
М. Глушенков
Желтая карточка
В. Грулев
85'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ф. Смолов
83'
Желтая карточка
Я. Гладышев
82'
77'
ГОЛ! 2:3!
М. Ненахов
74'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Куликов
74'
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Миранчук
73'
Желтая карточка
С. Пиняев
71'
Желтая карточка
М. Митай
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
70'
Замена
Э. Даса
️️️️
С. Паршивлюк
70'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
М. Норманн
70'
Желтая карточка
Ф. Смолов
69'
63'
ГОЛ! 2:2!
М. Глушенков
Замена
Д. Макаров
️️️️
А. Захарян
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Сазонов
Пас отдал
А. Захарян
55'
46'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Жемалетдинов
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Ф. Камано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Смолов
45'
+4
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Н. Тикнизян
Пас отдал
А. Дзюба
Пенальти не реализован!
Ф. Смолов
40'
39'
Желтая карточка
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
23
Арсен Захарян
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-2-1-3
31
Лещук
7
Скопинцев
4
Сазонов
2
Маричаль
18
Паршивлюк
74
Фомин
17
Норманн
23
Захарян
91
Гладышев
90
Смолов
70
Тюкавин
4-2-3-1
22
Лантратов
24
Ненахов
2
Митай
63
Кузьмичев
71
Тикнизян
25
Куликов
93
Карпукас
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
40
Камано
22
Дзюба
17
Норманн
50
Кутицкий
50
Кутицкий
17
Норманн
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
23
Захарян
77
Макаров
77
Макаров
23
Захарян
18
Паршивлюк
2
Даса
2
Даса
18
Паршивлюк
90
Смолов
13
Нгамале
13
Нгамале
90
Смолов
25
Куликов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
25
Куликов
10
Жемалетдинов
9
Пиняев
9
Пиняев
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
18
Изидор
18
Изидор
21
Миранчук
22
Дзюба
18
Игнатьев
18
Игнатьев
22
Дзюба
40
Камано
10
Глушенков
10
Глушенков
40
Камано
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Главный тренер
Павел Алпатов
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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