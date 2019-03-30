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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 30 марта 2019
Динамо
30.03.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
64'
А. Миранчук (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
90'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Теттех
86'
81'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
Замена
К. Рауш
️️️️
Г. Морозов
76'
Замена
Д. Липовой
️️️️
В. Грулев
69'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Миранчук
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Марков
59'
54'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
И. Денисов
Желтая карточка
Е. Марков
51'
Желтая карточка
Т. Шунич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
55
Абдул Теттех
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Самба Соу
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Шунич
4
Евгеньев
34
Козлов
55
Теттех
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
27
Грулев
48
Луценко
20
Марков
4-3-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
14
Чорлука
30
Идову
20
Крыховяк
6
Баринов
27
Денисов
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
27
Грулев
9
Липовой
9
Липовой
27
Грулев
18
Морозов
34
Рауш
34
Рауш
18
Морозов
20
Марков
8
Панченко
8
Панченко
20
Марков
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
27
Денисов
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
27
Денисов
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо - Локомотив
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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