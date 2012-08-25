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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 25 августа 2012
Локомотив
25.08.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
21'
Майкон
65'
Д. Н'Дойе
12'
А. Кокорин
59'
Б. Джуджак
68'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
90'
+4
Желтая карточка
А. Юсупов
90'
+1
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
М. Оздоев
90'
89'
Замена
О. Баккал
️️️️
А. Кокорин
83'
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
В. Обинна
️️️️
Майкон
73'
68'
ГОЛ! 2:3!
К. Нобоа
Пас отдал
Б. Джуджак
ГОЛ! 2:2!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
А. Самедов
65'
Замена
Я. Дюрица
️️️️
В. Чорлука
63'
Травма
В. Чорлука
61'
59'
ГОЛ! 1:2!
Б. Джуджак
Пас отдал
А. Кокорин
46'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
М. Ломич
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Желтая карточка
А. Ещенко
44'
Желтая карточка
Р. Шишкин
40'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
32'
Желтая карточка
Д. Глушаков
31'
ГОЛ! 1:1!
Майкон
Пас отдал
А. Самедов
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Марко Ломич
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
4-4-2
18
Крешич
38
Ещенко
14
Чорлука
90
Бурлак
49
Шишкин
11
Майкон
21
Оздоев
88
Глушаков
19
Самедов
10
Кайседо
10
Павлюченко
4-4-1-1
1
Шунин
4
Чичерин
23
Шильденфельд
6
Фернандес
13
Гранат
10
Джуджак
4
Юсупов
16
Нобоа
32
Ломич
20
Семшов
9
Кокорин
14
Чорлука
4
Дюрица
4
Дюрица
14
Чорлука
11
Майкон
11
Обинна
11
Обинна
11
Майкон
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
32
Ломич
33
Нехайчик
33
Нехайчик
32
Ломич
20
Семшов
41
Сапета
41
Сапета
20
Семшов
9
Кокорин
17
Баккал
17
Баккал
9
Кокорин
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Локомотив - Динамо
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Илья Барышников
Ринат Деушев (оба - Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:00 (прямая)
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