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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 22 октября 2022
Локомотив
22.10.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
1'
Ф. Камано
33'
Ф. Смолов (П)
63'
А. Захарян
90+3'
Д. Фомин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Динамо
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Фомин
85'
Желтая карточка
Э. Даса
82'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Нгамале
82'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
П. Габриэл
️️️️
Д. Живоглядов
80'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Ф. Камано
80'
Замена
Д. Куликов
️️️️
С. Магкеев
76'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Керк
65'
65'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Захарян
Желтая карточка
С. Магкеев
62'
51'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
45'
+1
Желтая карточка
Д. Макаров
Желтая карточка
Н. Тикнизян
45'
+1
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Д. Живоглядов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
27
Станислав Магкеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Муми Нгамале
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
93
Диего Лаксальт
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
24
Максим Ненахов
АП
25
Даниил Куликов
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гилерме
21
Тикнизян
4
Едвай
27
Живоглядов
27
Магкеев
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
18
Изидор
4-2-1-2-1
1
Шунин
2
Даса
4
Сазонов
6
Фернандес
13
Нгамале
50
Кутицкий
74
Фомин
93
Лаксальт
77
Макаров
23
Захарян
90
Смолов
9
Керк
22
Марадишвили
22
Марадишвили
9
Керк
40
Камано
24
Ненахов
24
Ненахов
40
Камано
27
Живоглядов
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
27
Живоглядов
27
Магкеев
25
Куликов
25
Куликов
27
Магкеев
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
13
Нгамале
88
Лесовой
88
Лесовой
13
Нгамале
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ПЗ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ПЗ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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