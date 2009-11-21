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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 21 ноября 2009
Динамо
21.11.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
8'
Д. Торбинский
52'
Вагнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
+2
Замена
А. Минченков
️️️️
Вагнер
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Д. Торбинский
Замена
О. Кузьмин
️️️️
А. Гатагов
Желтая карточка
Д. Хохлов
ГОЛ! 0:2!
Вагнер
Пас отдал
Д. Торбинский
Желтая карточка
Л. Агийяр
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Ропотан
ГОЛ! 0:1!
Д. Торбинский
Пас отдал
Вагнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
13
Вагнер
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Гатагов
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-4-1-1
30
Габулов
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
5
Ковальчик
23
Комбаров
25
Хохлов
19
Ропотан
9
Комбаров
22
Агийяр
11
Кержаков
4-5-1
1
Гилерме
0
Сенников
30
Асатиани
2
Родолфо
55
Янбаев
9
Гатагов
13
Вагнер
19
Дуймович
88
Глушаков
6
Торбинский
27
Одемвингие
19
Ропотан
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Ропотан
9
Гатагов
23
Кузьмин
23
Кузьмин
9
Гатагов
6
Торбинский
30
Кочиш
30
Кочиш
6
Торбинский
13
Вагнер
10
Минченков
10
Минченков
13
Вагнер
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
А. Кобзев (оба - Москва)
Резервный судья:
Е. Турбин (Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 13:45 (прямая); "Спорт" 21:30 (в записи)
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