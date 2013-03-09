Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 09 марта 2013
Динамо
09.03.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
20'
И. Соловьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Кокорин
90'
+2
85'
Желтая карточка
Д. Глушаков
83'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Тарасов
79'
Замена
В. Обинна
️️️️
Майкон
Замена
Д. Колодин
️️️️
К. Кураньи
72'
Вторая желтая
А. Юсупов
68'
57'
Замена
А. Самедов
️️️️
Д. Торбинский
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Соловьев
56'
Желтая карточка
Н. Чичерин
51'
44'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
38'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Желтая карточка
А. Юсупов
26'
22'
Желтая карточка
В. Чорлука
ГОЛ! 1:0!
И. Соловьев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
24
Епуряну
4
Чичерин
9
Соловьев
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
9
Кокорин
22
Кураньи
4-1-3-2
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
6
Торбинский
88
Глушаков
11
Майкон
14
Н'Дойе
10
Кайседо
22
Кураньи
8
Колодин
8
Колодин
22
Кураньи
9
Соловьев
29
Игнатович
29
Игнатович
9
Соловьев
9
Кокорин
10
Давыдов
10
Давыдов
9
Кокорин
6
Торбинский
19
Самедов
19
Самедов
6
Торбинский
11
Майкон
11
Обинна
11
Обинна
11
Майкон
23
Тарасов
10
Павлюченко
10
Павлюченко
23
Тарасов
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Локомотив
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Локомотив
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
1
Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
7
Самедов предложил подходящего тренера «Локомотиву»: «Прекрасный кандидат»
Вчера, 19:50
«Его припугнут»: Галактионов рискует остаться без неустойки от «Локомотива»
Вчера, 17:48
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
1
Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
7
Самедов предложил подходящего тренера «Локомотиву»: «Прекрасный кандидат»
Вчера, 19:50
«Его припугнут»: Галактионов рискует остаться без неустойки от «Локомотива»
Вчера, 17:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+