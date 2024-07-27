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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 27 июля 2024
Динамо
27.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
12'
Л. Гагнидзе
59'
М. Майсторович
85'
М. Нгамале
39'
Д. Воробьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Локомотив
Замена
В. Окишор
️️️️
К. Тюкавин
90'
+2
Замена
Л. Зайдензаль
️️️️
М. Нгамале
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
М. Нгамале
Пас отдал
Я. Гладышев
85'
78'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
С. Пиняев
Замена
В. Грулев
️️️️
Л. Гагнидзе
71'
Замена
Е. Назаренко
️️️️
А. Кутицкий
69'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
С. Бессмертный
69'
65'
Желтая карточка
С. Пиняев
64'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Ненахов
64'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Майсторович
Пас отдал
Бителло
59'
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Воробьев
Пас отдал
С. Пиняев
37'
Желтая карточка
Л. Фассон
25'
Желтая карточка
А. Батраков
ГОЛ! 1:0!
Л. Гагнидзе
Пас отдал
Бителло
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
80
Бессмертный
5
Майсторович
18
Лепский
2
Даса
50
Кутицкий
10
Бителло
23
Гагнидзе
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-3-2-2
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
3
Фассон
24
Ненахов
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
10
Воробьев
9
Сарвели
70
Тюкавин
88
Окишор
88
Окишор
70
Тюкавин
80
Бессмертный
7
Скопинцев
7
Скопинцев
80
Бессмертный
13
Нгамале
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
13
Нгамале
50
Кутицкий
11
Назаренко
11
Назаренко
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
27
Грулев
27
Грулев
23
Гагнидзе
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
9
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
9
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Сарвели
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
1
3
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
398
340
Сейвы
8
4
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; АVAR – Рафаэль Шафеев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Дурасов)
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