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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 27 августа 2021
Динамо
27.08.2021, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
41'
С. Шиманьски
23'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
90'
+6
Замена
С. Бабкин
️️️️
Ф. Смолов
90'
+4
Вторая желтая
Д. Баринов
90'
+1
Желтая карточка
А. Бека-Бека
87'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Куликов
86'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
81'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
С. Шиманьски
75'
73'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
Д. Живоглядов
72'
Травма
Д. Живоглядов
64'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
С. Шиманьски
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
А. Захарян
41'
33'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
29'
Желтая карточка
М. Рыбус
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Рыбчинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Никола Моро
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
40
Франсуа Камано
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
93
Лаксальт
18
Ордец
2
Бальбуэна
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
17
Шиманьски
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-1-1-2-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
4
Едвай
23
Пабло
31
Рыбус
6
Баринов
25
Куликов
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
90
Смолов
40
Камано
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
17
Шиманьски
7
Скопинцев
7
Скопинцев
17
Шиманьски
10
Жемалетдинов
24
Ненахов
24
Ненахов
10
Жемалетдинов
27
Живоглядов
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
27
Живоглядов
90
Смолов
6
Бабкин
6
Бабкин
90
Смолов
25
Куликов
99
Лисакович
99
Лисакович
25
Куликов
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Динамо - Локомотив
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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