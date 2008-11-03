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Расписание матчей
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Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 03 ноября 2008
Локомотив
03.11.2008, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
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Статистика матча Локомотив - Динамо
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Матчи команд
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Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Кабаков
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
И. Барышников (оба - Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая); "Спорт" 18:55 (прямая)
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