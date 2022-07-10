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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 10 июля 2022
Локомотив
10.07.2022, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Динамо
17'
Л. Фассон
57'
А. Миранчук
63'
В. Изидор
50'
В. Грулев
77'
Ф. Смолов
111'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Динамо
120'
+2
Замена
В. Карапузов
️️️️
Г. Варела
120'
Замена
И. Зазвонкин
️️️️
А. Захарян
Замена
А. Ларин
️️️️
Д. Куликов
120'
Замена
В. Раков
️️️️
Б. Ротенберг
120'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Попов
120'
111'
ГОЛ! 3:3!
К. Тюкавин
Пас отдал
Я. Гладышев
91'
Замена
Д. Бегун
️️️️
А. Кутицкий
91'
Замена
Г. Сулаквелидзе
️️️️
С. Сазонов
91'
Замена
С. Цесь
️️️️
Д. Скопинцев
91'
Замена
Д. Осокин
️️️️
Н. Моро
91'
Замена
Р. Шагиахметов
️️️️
Д. Фомин
91'
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Шунин
Замена
М. Раконьяц
️️️️
В. Изидор
91'
Замена
М. Петров
️️️️
Ф. Камано
91'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Н. Тикнизян
91'
Замена
Д. Попов
️️️️
Л. Фассон
91'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Т. Едвай
91'
Замена
М. Мампасси
️️️️
Д. Живоглядов
91'
Замена
Гилерме
️️️️
Д. Худяков
91'
Желтая карточка
Л. Фассон
90'
+1
86'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Грулев
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
Д. Баринов
83'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Д. Керк
83'
78'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Л. Гагнидзе
78'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
С. Паршивлюк
78'
Замена
А. Захарян
️️️️
Д. Макаров
78'
Замена
Г. Варела
️️️️
Ф. Смолов
Замена
️️️️
А. Карпукас
78'
77'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
В. Грулев
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Миранчук
74'
Желтая карточка
В. Изидор
67'
ГОЛ! 3:1!
В. Изидор
Пас отдал
Д. Керк
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Миранчук
Пас отдал
В. Изидор
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
В. Грулев
Желтая карточка
Т. Едвай
35'
33'
Желтая карточка
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
Л. Фассон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
28
Борис Ротенберг
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
84
Алексей Ларин
ПВ
89
Даниил Попов
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
82
Святослав Цесь
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Арсен Захарян
АП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-2-3-1
53
Худяков
21
Тикнизян
3
Фассон
4
Едвай
27
Живоглядов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
18
Изидор
3-2-2-2-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Сазонов
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Моро
23
Гагнидзе
77
Макаров
27
Грулев
90
Смолов
Ротенберг
11
Раков
11
Раков
Ротенберг
Куликов
84
Ларин
84
Ларин
Куликов
53
Худяков
1
Гилерме
1
Гилерме
53
Худяков
27
Живоглядов
23
Мампасси
23
Мампасси
27
Живоглядов
4
Едвай
24
Ненахов
24
Ненахов
4
Едвай
6
Баринов
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
6
Баринов
9
Керк
28
Ротенберг
28
Ротенберг
9
Керк
21
Миранчук
25
Куликов
25
Куликов
21
Миранчук
21
Тикнизян
22
Марадишвили
22
Марадишвили
21
Тикнизян
Попов
6
Бабкин
6
Бабкин
Попов
40
Камано
73
Петров
73
Петров
40
Камано
3
Фассон
89
Попов
89
Попов
3
Фассон
18
Изидор
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Изидор
50
Кутицкий
57
Бегун
57
Бегун
50
Кутицкий
7
Скопинцев
82
Цесь
82
Цесь
7
Скопинцев
1
Шунин
31
Лещук
31
Лещук
1
Шунин
6
Моро
4
Осокин
4
Осокин
6
Моро
90
Смолов
2
Варела
2
Варела
90
Смолов
27
Грулев
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Грулев
74
Фомин
10
Шагиахметов
10
Шагиахметов
74
Фомин
Захарян
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
Захарян
77
Макаров
23
Захарян
23
Захарян
77
Макаров
4
Сазонов
9
Сулаквелидзе
9
Сулаквелидзе
4
Сазонов
Варела
17
Карапузов
17
Карапузов
Варела
18
Паршивлюк
70
Тюкавин
70
Тюкавин
18
Паршивлюк
23
Гагнидзе
91
Гладышев
91
Гладышев
23
Гагнидзе
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
16
Андрей Савин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
75
Иван Будачев
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Локомотив - Динамо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
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