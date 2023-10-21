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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 21 октября 2023
Локомотив
21.10.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Динамо
88'
Замена
В. Грулев
️️️️
Бителло
80'
Замена
Л. Чавес
️️️️
Л. Гагнидзе
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Дзюба
79'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Глушенков
79'
70'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
63'
46'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
46'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Д. Лесовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
2
Марио Митай
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Максим Глушенков
ЦП
71
Илья Самошников
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
93
Диего Лаксальт
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
90
Федор Смолов
АП
10
Бителло
ПП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-2-3-1
22
Лантратов
45
Сильянов
85
Морозов
3
Фассон
24
Ненахов
2
Митай
6
Баринов
9
Пиняев
10
Глушенков
71
Самошников
22
Дзюба
4-1-3-1-1
31
Лещук
2
Даса
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
93
Лаксальт
10
Бителло
23
Гагнидзе
88
Лесовой
90
Смолов
91
Гладышев
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
10
Глушенков
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Глушенков
22
Дзюба
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Дзюба
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
23
Гагнидзе
24
Чавес
24
Чавес
23
Гагнидзе
88
Лесовой
13
Нгамале
13
Нгамале
88
Лесовой
10
Бителло
27
Грулев
27
Грулев
10
Бителло
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
76
Илья Купцов
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
15
Хорхе Карраскаль
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
15
Хорхе Карраскаль
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Локомотив - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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