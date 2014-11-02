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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 02 ноября 2014
Локомотив
02.11.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Динамо
57'
Д. Н'Дойе
59'
А. Самедов
65'
А. Касаев
86'
Р. Павлюченко
36'
А. Ионов
50'
Б. Джуджак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
ГОЛ! 4:2!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Майкон
86'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
В. Денисов
84'
83'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Юсупов
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
75'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
74'
73'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 3:2!
А. Касаев
Пас отдал
А. Самедов
65'
60'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Б. Джуджак
ГОЛ! 2:2!
А. Самедов
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
А. Касаев
57'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
53'
50'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джуджак
Пас отдал
А. Ионов
44'
Желтая карточка
А. Кокорин
42'
Желтая карточка
И. Денисов
Пенальти не реализован!
М. Буссуфа
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
15'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Желтая карточка
Т. Михалик
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
(К)
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
39
Пейчинович
4
Дюрица
55
Янбаев
17
Михалик
99
Фернандеш
11
Касаев
11
Буссуфа
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-2-2-1
30
Габулов
15
Губочан
4
Самба
6
Дуглас
28
Бюттнер
27
Денисов
4
Юсупов
10
Джуджак
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
29
Денисов
49
Шишкин
49
Шишкин
29
Денисов
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
11
Ионов
18
Жирков
18
Жирков
11
Ионов
10
Джуджак
21
Ванкер
21
Ванкер
10
Джуджак
4
Юсупов
22
Кураньи
22
Кураньи
4
Юсупов
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
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