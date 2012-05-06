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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 06 мая 2012
Динамо
06.05.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 43 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
48'
К. Кураньи
90+2'
З. Мисимович
27'
М. Беляев
79'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
ГОЛ! 2:2!
З. Мисимович
+2
Замена
Д. Сычев
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 1:2!
Д. Глушаков
Пас отдал
Д. Торбинский
Желтая карточка
М. Беляев
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Замена
М. Григорьев
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
С. Ибричич
️️️️
А. Сапатер
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
А. Ещенко
ГОЛ! 1:1!
К. Кураньи
Желтая карточка
В. Рыков
Желтая карточка
А. Сапатер
ГОЛ! 0:1!
М. Беляев
Пас отдал
В. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
8
Звездан Мисимович
ЦФ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-2-1-3
1
Шунин
13
Гранат
44
Рыков
6
Фернандес
26
Уилкшир
4
Юсупов
16
Нобоа
19
Самедов
22
Кураньи
8
Мисимович
9
Кокорин
3-2-3-1-1
1
Фильцов
20
Игнатьев
90
Бурлак
6
Беляев
49
Шишкин
38
Ещенко
21
Оздоев
0
Сапатер
88
Глушаков
6
Торбинский
11
Обинна
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
16
Нобоа
90
Смолов
90
Смолов
16
Нобоа
11
Обинна
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Обинна
0
Сапатер
9
Ибричич
9
Ибричич
0
Сапатер
20
Игнатьев
0
Сычев
0
Сычев
20
Игнатьев
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
Главный тренер
Сергей Силкин
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 13:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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