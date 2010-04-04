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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 04 апреля 2010
Локомотив
04.04.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Динамо
45+1'
А. Алиев
68'
А. Алиев
86'
Д. Тарасов
23'
А. Воронин
88'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
Желтая карточка
И. Смольников
+6
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Сычев
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Комбаров
ГОЛ! 3:1!
Д. Тарасов
Пас отдал
П. Одемвингие
Замена
А. Ропотан
️️️️
Л. Уилкшир
Замена
Шарлес
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
А. Воронин
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Траоре
Желтая карточка
Д. Сычев
ГОЛ! 2:1!
А. Алиев
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Д. Хохлов
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 1:1!
А. Алиев
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Воронин
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Дмитрий Сычев
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
27
Питер Одемвингие
ПВ
15
Драман Траоре
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛВ
20
Игорь Семшов
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
30
Асатиани
23
Кузьмин
23
Тарасов
19
Дуймович
0
Сычев
88
Алиев
27
Одемвингие
15
Траоре
4-2-3-1
30
Габулов
9
Комбаров
8
Колодин
6
Фернандес
23
Комбаров
20
Семшов
26
Уилкшир
19
Самедов
0
Воронин
88
Чеснаускис
9
Кокорин
15
Траоре
8
Смольников
8
Смольников
15
Траоре
0
Сычев
88
Глушаков
88
Глушаков
0
Сычев
88
Алиев
70
Шарлес
70
Шарлес
88
Алиев
9
Кокорин
25
Хохлов
25
Хохлов
9
Кокорин
26
Уилкшир
19
Ропотан
19
Ропотан
26
Уилкшир
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
11
Майкон
ЦФ
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лагун
А. Лебедев (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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