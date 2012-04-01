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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 01 апреля 2012
Локомотив
01.04.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 37 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
43'
А. Кокорин
88'
З. Мисимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
Замена
Д. Сычев
️️️️
Р. Шишкин
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Мисимович
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Т. Бурлак
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Семшов
Замена
В. Обинна
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
В. Рыков
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
(К)
АП
10
Фелипе Кайседо
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
6
Беляев
90
Бурлак
55
Янбаев
20
Игнатьев
21
Оздоев
88
Глушаков
6
Торбинский
10
Кайседо
10
Павлюченко
4-3-3
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
44
Рыков
19
Самедов
20
Семшов
16
Нобоа
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
6
Торбинский
10
Лоськов
10
Лоськов
6
Торбинский
49
Шишкин
0
Сычев
0
Сычев
49
Шишкин
20
Игнатьев
11
Обинна
11
Обинна
20
Игнатьев
20
Семшов
4
Юсупов
4
Юсупов
20
Семшов
0
Воронин
8
Мисимович
8
Мисимович
0
Воронин
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Александр Фильцов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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