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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 14 мая 2022
Локомотив
14.05.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Динамо
28'
Т. Едвай
65'
Я. Кухта
72'
Д. Керк
9'
Ф. Смолов
33'
А. Захарян
38'
Д. Фомин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Динамо
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Керк
90'
+1
89'
Замена
С. Сазонов
️️️️
Д. Лесовой
80'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Д. Скопинцев
80'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
К. Н'Жи
76'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
Д. Живоглядов
74'
ГОЛ! 3:3!
Д. Керк
72'
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Карпукас
69'
ГОЛ! 2:3!
Я. Кухта
Пас отдал
Д. Керк
65'
Замена
В. Изидор
️️️️
Ф. Камано
60'
Замена
Я. Кухта
️️️️
А. Миранчук
59'
56'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
46'
Желтая карточка
Д. Фомин
38'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Фомин
Желтая карточка
Т. Едвай
37'
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Захарян
Пас отдал
Д. Скопинцев
ГОЛ! 1:1!
Т. Едвай
Пас отдал
Н. Тикнизян
28'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
Главный тренер
Заур Хапов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
21
Тикнизян
27
Магкеев
4
Едвай
27
Живоглядов
6
Бека-Бека
93
Карпукас
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
10
Жемалетдинов
4-1-1-3-1
1
Шунин
2
Варела
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
7
Скопинцев
74
Фомин
88
Лесовой
9
Н'Жи
17
Шиманьски
23
Захарян
90
Смолов
93
Карпукас
6
Баринов
6
Баринов
93
Карпукас
9
Керк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Керк
21
Миранчук
7
Кухта
7
Кухта
21
Миранчук
40
Камано
18
Изидор
18
Изидор
40
Камано
88
Лесовой
4
Сазонов
4
Сазонов
88
Лесовой
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
9
Н'Жи
91
Гладышев
91
Гладышев
9
Н'Жи
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
Главный тренер
Заур Хапов
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Заур Хапов
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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