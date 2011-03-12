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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 12 марта 2011
Локомотив
12.03.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Динамо
6'
Я. Дюрица
48'
Т. Бурлак
62'
Д. Торбинский
89'
А. Самедов
90'
К. Кураньи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
ГОЛ! 3:2!
К. Кураньи
Пас отдал
З. Мисимович
ГОЛ! 3:1!
А. Самедов
Пас отдал
И. Семшов
Замена
С. Иванов
️️️️
Д. Лоськов
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 3:0!
Д. Торбинский
Пас отдал
Д. Сычев
Желтая карточка
Д. Лоськов
ГОЛ! 2:0!
Т. Бурлак
Пас отдал
В. Игнатьев
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Сапета
Замена
А. Каряка
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Самедов
14'
Травма
В. Кисенков
Замена
Т. Бурлак
️️️️
М. Баша
13'
Желтая карточка
Д. Торбинский
11'
Травма
М. Баша
ГОЛ! 1:0!
Я. Дюрица
Пас отдал
Д. Торбинский
Желтая карточка
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-3-2
1
Гилерме
49
Шишкин
25
Баша
4
Дюрица
55
Нахушев
20
Игнатьев
6
Торбинский
88
Глушаков
10
Лоськов
11
Майкон
0
Сычев
4-1-2-1-2
1
Шунин
26
Уилкшир
15
Кисенков
6
Фернандес
32
Ломич
19
Дуймович
41
Сапета
20
Семшов
19
Самедов
90
Смолов
22
Кураньи
25
Баша
90
Бурлак
90
Бурлак
25
Баша
6
Торбинский
9
Ибричич
9
Ибричич
6
Торбинский
10
Лоськов
99
Иванов
99
Иванов
10
Лоськов
90
Смолов
5
Каряка
5
Каряка
90
Смолов
41
Сапета
8
Мисимович
8
Мисимович
41
Сапета
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
И. Барышников (оба – Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:15 (прямая) "Россия 2" 18:15 (прямая)
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