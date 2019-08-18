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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 18 августа 2019
Динамо
18.08.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
3'
М. Филипп
27'
А. Миранчук (П)
82'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
90'
+1
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Р. Жемалетдинов
87'
Желтая карточка
Гилерме
84'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
В. Грулев
️️️️
М. Филипп
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Миранчук
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
78'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Ф. Смолов
68'
Желтая карточка
Б. Идову
67'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Замена
И. Ордец
️️️️
Т. Шунич
64'
Травма
Т. Шунич
63'
Замена
М. Кардозу
️️️️
С. Шиманьски
59'
Желтая карточка
Т. Шунич
48'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Миранчук
Желтая карточка
С. Шиманьски
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Филипп
3'
2'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
26
Максимилиан Филипп
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Лещук
3
Плиев
44
Рыков
44
Шунич
18
Паршивлюк
77
Каборе
33
Нойштедтер
26
Филипп
17
Шиманьски
9
Н'Жи
7
Шейдаев
4-2-3-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
14
Чорлука
30
Идову
20
Крыховяк
6
Баринов
21
Миранчук
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
26
Филипп
27
Грулев
27
Грулев
26
Филипп
17
Шиманьски
20
Кардозу
20
Кардозу
17
Шиманьски
44
Шунич
18
Ордец
18
Ордец
44
Шунич
10
Жемалетдинов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
90
Смолов
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо - Локомотив
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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