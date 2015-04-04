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РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 04 апреля 2015
Динамо
04.04.2015, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
39'
В. Ванкер
49'
К. Кураньи (П)
44'
П. Шкулетич
77'
М. Фернандеш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
90'
+1
Желтая карточка
Майкон
88'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Бюттнер
82'
Желтая карточка
В. Ванкер
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Фернандеш
76'
Пенальти не реализован!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
А. Бюттнер
75'
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Кураньи
70'
62'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Шкулетич
Замена
А. Козлов
️️️️
Б. Ротенберг
60'
Желтая карточка
И. Денисов
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Кураньи
49'
48'
Желтая карточка
Гилерме
48'
Красная карточка
А. Шешуков
44'
ГОЛ! 1:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
М. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
В. Ванкер
Пас отдал
М. Вальбуэна
39'
Желтая карточка
Б. Ротенберг
38'
17'
Желтая карточка
А. Логашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
21
Вильям Ванкер
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
49
Роман Шишкин
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
28
Бюттнер
4
Самба
15
Губочан
28
Ротенберг
27
Денисов
21
Ванкер
18
Жирков
28
Вальбуэна
11
Ионов
22
Кураньи
4-2-3-1
1
Гилерме
43
Логашов
14
Чорлука
7
Шешуков
29
Денисов
99
Фернандеш
49
Шишкин
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Касаев
32
Шкулетич
28
Ротенберг
34
Козлов
34
Козлов
28
Ротенберг
28
Бюттнер
10
Джуджак
10
Джуджак
28
Бюттнер
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Кураньи
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
32
Шкулетич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
32
Шкулетич
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Локомотив
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:00 (прямая)
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